TrainStation для Android

TrainStation 1.0.68.138 для Android

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Описание TrainStation 1.0.68.138 для AndroidОписание   Скачать TrainStation 1.0.68.138 для AndroidСКАЧАТЬ (43,84 Мб) Скриншоты TrainStation 1.0.68.138 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика TrainStation 1.0.68.138 для AndroidСтатистика   Отзывы о TrainStation 1.0.68.138 для AndroidОтзывы (0)  
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TrainStation - бесплатный железнодорожный симулятор для Android. Исследуйте необъятную коллекцию паровых, дизельных, электрических и магнитных поездов, красочные темы, тонны достижений и сюжетных заданий.

Создайте собственную транспортную империю и докажите себе, что вы настоящий железнодорожный магнат. Испытайте самое незабываемое путешествие в своей жизни!

Особенности:

  • Более 1000 локомотивов от паровых легенд до суперсовременных поездов
  • Красочные темы оформления железнодорожной станции в стиле Дикого Запада, восточных стран, Сан-Франциско, Лондона, Берлина, Венеции и многих других
  • Перевозка пассажиров, почты и различных материалов, а также управление вашей станцией
  • Управление своей станцией, улучшение зданий и ж/дорожных путей
  • Заключение контрактов с подрядчиками и выполнение увлекательных сюжетных заданий
  • Более 300 сложных игровых достижений
  • Еженедельные обновления, полные чудесных локомотивов и свежего контента
  • Наслаждайтесь расслабляющими поездками в качестве машиниста в режиме симулятора
  • Соревнуйтесь с друзьями и играйте в TrainStation вместе
  • Ведите свою ж/дорожную империю к успеху и станьте настоящим транспортным магнатом

Коллекционер вы или просто поклонник, превращение в магната железных дорог никогда не было более приятным! В TrainStation вы найдете все свои любимые поезда железных дорог Америки, Европы, Азии и даже Австралии.

Также присутствует возможность создать свою собственную станцию на основе какого-либо знаменитого города, вести свой локомотив или даже услышать реальную имитацию парового рожка.

Что нового в TrainStation 1.0.68.138 для Android?
  • Проблемы со звуком исправлены.
  • Сохранение позиции/ экран отправки международных поездов/ список друзей и подрядчиков/ мобильная версия
  • Флаг не добавляется на склад напрямую из Тайного склада - исправлено
  • Повышение скорости и стабильности игры
  • Повышенный комфорт
TrainStation
TrainStation
TrainStation
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 447
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы
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Отзывы о программе TrainStation

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