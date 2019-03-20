Rebel Inc. - увлекательный стратегический симулятор, в котором игроку предстоит стабилизировать мятежные регионы, используя для этого метод "кнута и пряника". Для стабилизации государства вам придется найти баланс между конкурирующими гражданскими и военными интересами, чтобы привлечь сторонников и не дать мятежникам захватить власть.

Развивайте экономику, медицину, образование, привлекайте иностранные инвестиции, вводите новые социальные инициативы, привлекая тем самым на свою сторону новых симпатиков и укрепляя свою репутацию в регионе. Только вам решать какую именно тактику выбрать в борьбе с мятежниками. Чтобы их окончательно уничтожить их необходимо полностью окружить - они постоянно стараются сбежать в соседний мирный регион и там распалить пламя своего мятежа.

Тщательно взыешивайте каждое решение и тогда победа будет не за горами. Для этого надо достичь 100% поддержки населения. Если же ваш рейтинг скатится до 0, тогда вы проиграли и придется начинать игру заново.

Особенности игры: