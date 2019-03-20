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Rebel Inc. для Android

Rebel Inc. 1.2.2 для Android

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Описание Rebel Inc. 1.2.2 для AndroidОписание   Скачать Rebel Inc. 1.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (94,1 Мб) Скриншоты Rebel Inc. 1.2.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Rebel Inc. 1.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rebel Inc. 1.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Rebel Inc. - увлекательный стратегический симулятор, в котором игроку предстоит стабилизировать мятежные регионы, используя для этого метод "кнута и пряника". Для стабилизации государства вам придется найти баланс между конкурирующими гражданскими и военными интересами, чтобы привлечь сторонников и не дать мятежникам захватить власть.

Развивайте экономику, медицину, образование, привлекайте иностранные инвестиции, вводите новые социальные инициативы, привлекая тем самым на свою сторону новых симпатиков и укрепляя свою репутацию в регионе. Только вам решать какую именно тактику выбрать в борьбе с мятежниками. Чтобы их окончательно уничтожить их необходимо полностью окружить - они постоянно стараются сбежать в соседний мирный регион и там распалить пламя своего мятежа.

Тщательно взыешивайте каждое решение и тогда победа будет не за горами. Для этого надо достичь 100% поддержки населения. Если же ваш рейтинг скатится до 0, тогда вы проиграли и придется начинать игру заново.

Особенности игры:

  • Стабилизируйте пять проработанных регионов.
  • Новый взгляд на тактику противодействия мятежу.
  • Финансируйте правдоподобные инициативы, чтобы укрепить власть местного правительства.
  • Сверхреалистичный мир, продуманный до мелочей и созданный на основе скрупулезного исследования.
  • Подкованный в стратегии и тактике ИИ.
  • Сложные алгоритмы повествования, реагирующие на ваши решения.
  • Шесть разных губернаторов с уникальными способностями.
  • Развернутая система помощи и обучения.
  • Возможность сохранения и загрузки игры.
  • Не требуется подключение к Интернету.
Rebel Inc.
Rebel Inc.
Rebel Inc.
Rebel Inc.
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыСимуляторы
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