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BDtoAVCHD для Windows

BDtoAVCHD 2.6.6

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Описание BDtoAVCHD 2.6.6Описание   Скачать BDtoAVCHD 2.6.6СКАЧАТЬ (39,83 Мб) Скриншоты BDtoAVCHD 2.6.6Скриншоты (2)   Статистика BDtoAVCHD 2.6.6Статистика   Отзывы о BDtoAVCHD 2.6.6Отзывы (1)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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BDtoAVCHD - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет быстро создавать AVCHD-диски из Blu-Ray или HD MKV-файлов, получая на выходе данные готовые к записи на DVD5 или DVD9. Приложение сжимает видео без потери качества изображения, причем пользователь может самостоятельно задавать желаемый размер данных (4.7 Гб (DVD5), 8.5 Гб (DVD9), USB 4 Гб, BD-25 и пр.).

Приложение автоматически рассчитывает битрейт видео, умеет преобразовывать аудиодорожки (PCM в AC3, DTS-HD MA в DTS, DTS в AC3 и т.д.), дает возможность выбирать субтитры, программировать переходы и многое другое. Также следует отметить, что программа не требует установки кодеков (AviSynth, FFDShow или Haali Media Splitter).

Что нового в BDtoAVCHD 2.6.6?
  • Обновлен Mkvmerge до версии 9.7.1.
  • Обновлен кодек x265 до версии 2.2.1.
Скриншоты BDtoAVCHD:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 472
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе BDtoAVCHD

Сергей про BDtoAVCHD 1.8.8 [14-10-2013]

Програма реально работает
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