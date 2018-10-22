Music Duplicate Remover для Windows

Music Duplicate Remover 9.2

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Описание Music Duplicate Remover 9.2Описание   Скачать Music Duplicate Remover 9.2СКАЧАТЬ (2,8 Мб) Скриншоты Music Duplicate Remover 9.2Скриншоты (3)   Статистика Music Duplicate Remover 9.2Статистика   Отзывы о Music Duplicate Remover 9.2Отзывы (2)  
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Music Duplicate Remover - программа для поиска и удаления дубликатов музыкальных файлов. Поиск осуществляется как по содержимому, так и по ID3-тэгам. Приложение сканирует выбранное место хранения музыкальных файлов и отображает список найденных дубликатов, после чего пользователь может их отсортировать по заданным правилам. Присутствует возможность прослушать дубликаты файлов во встроенном проигрывателе.

Скриншоты Music Duplicate Remover:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 401.79 руб.
Ограничение в работе программыудаление только 20 файлов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Music Duplicate Remover

тимур про Music Duplicate Remover 9.1 [12-03-2017]

ГОВНИЩЕ! я нуб, у меня есть папка с музыкой которую я хочу просканировать! а она не добавляется, ни целиком, ни по отдельности треки! Нахуй мне эти непонятные настройки?
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(ерж про Music Duplicate Remover 8.2 [11-01-2014]

Программа быстро ищет дубликаты муз. файлов, удобный и продуманный интерфейс. Есть настройки по поиску, возможность проигрывать файлы перед удалением. Не понравилось только то, что в дубли найденных файлов попадают не идентичные файлы. Не знаю, то ли это "глюк" программы (настройки по умолчанию).
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