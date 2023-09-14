Awesome Duplicate Photo Finder - это надежное приложение для поиска и удаления дубликатов изображений на вашем компьютере. Программа обладает чистым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим добавлять каталоги в список "на лету". Для этого можно использовать либо поддержку "перетаскивания", либо встроенную функцию просмотра.

Основные функции приложения Awesome Duplicate Photo Finder:

Простой интерфейс: Awesome Duplicate Photo Finder предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не потребует от вас долгого обучения. Вы сможете начать поиск дубликатов сразу после установки.

Критерии поиска: Вы сами выбираете, какие каталоги и папки сканировать, а также какие критерии считать дубликатами. Это дает вам полный контроль над процессом.

Быстрый и эффективный поиск: Приложение оперативно сканирует ваш компьютер и находит дубликаты изображений, даже если они имеют разные имена файлов.

Просмотр и сравнение: Вы можете легко просматривать найденные дубликаты и выбирать, какие изображения оставить, а какие удалить. Просмотр информации о файлах помогает вам принимать более информированные решения.

Настройки по вашему усмотрению: Приложение позволяет вам настроить его работу согласно вашим предпочтениям, включая выбор форматов файлов и обработку удаленных файлов.

В общем, Awesome Duplicate Photo Finder - это незаменимый инструмент для всех, кто хранит большие коллекции изображений на своем компьютере. Оно помогает с легкостью находить и удалять дубликаты, экономя место и обеспечивая более организованный подход к хранению фотографий.