Awesome Duplicate Photo Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Duplicate Finder
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2,6 Мб
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Awesome Duplicate Photo Finder - это надежное приложение для поиска и удаления дубликатов изображений на вашем компьютере. Программа обладает чистым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим добавлять каталоги в список "на лету". Для этого можно использовать либо поддержку "перетаскивания", либо встроенную функцию просмотра.
Основные функции приложения Awesome Duplicate Photo Finder:
- Простой интерфейс: Awesome Duplicate Photo Finder предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не потребует от вас долгого обучения. Вы сможете начать поиск дубликатов сразу после установки.
- Критерии поиска: Вы сами выбираете, какие каталоги и папки сканировать, а также какие критерии считать дубликатами. Это дает вам полный контроль над процессом.
- Быстрый и эффективный поиск: Приложение оперативно сканирует ваш компьютер и находит дубликаты изображений, даже если они имеют разные имена файлов.
- Просмотр и сравнение: Вы можете легко просматривать найденные дубликаты и выбирать, какие изображения оставить, а какие удалить. Просмотр информации о файлах помогает вам принимать более информированные решения.
- Настройки по вашему усмотрению: Приложение позволяет вам настроить его работу согласно вашим предпочтениям, включая выбор форматов файлов и обработку удаленных файлов.
В общем, Awesome Duplicate Photo Finder - это незаменимый инструмент для всех, кто хранит большие коллекции изображений на своем компьютере. Оно помогает с легкостью находить и удалять дубликаты, экономя место и обеспечивая более организованный подход к хранению фотографий.
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Admin
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