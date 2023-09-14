Awesome Duplicate Photo Finder для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2,6 Мб
СКАЧАТЬ
Awesome Duplicate Photo Finder скриншот № 1
Awesome Duplicate Photo Finder скриншот № 2

Awesome Duplicate Photo Finder - это надежное приложение для поиска и удаления дубликатов изображений на вашем компьютере. Программа обладает чистым и интуитивно понятным интерфейсом, позволяющим добавлять каталоги в список "на лету". Для этого можно использовать либо поддержку "перетаскивания", либо встроенную функцию просмотра.

Основные функции приложения Awesome Duplicate Photo Finder:

  • Простой интерфейс: Awesome Duplicate Photo Finder предлагает интуитивно понятный интерфейс, который не потребует от вас долгого обучения. Вы сможете начать поиск дубликатов сразу после установки.
  • Критерии поиска: Вы сами выбираете, какие каталоги и папки сканировать, а также какие критерии считать дубликатами. Это дает вам полный контроль над процессом.
  • Быстрый и эффективный поиск: Приложение оперативно сканирует ваш компьютер и находит дубликаты изображений, даже если они имеют разные имена файлов.
  • Просмотр и сравнение: Вы можете легко просматривать найденные дубликаты и выбирать, какие изображения оставить, а какие удалить. Просмотр информации о файлах помогает вам принимать более информированные решения.
  • Настройки по вашему усмотрению: Приложение позволяет вам настроить его работу согласно вашим предпочтениям, включая выбор форматов файлов и обработку удаленных файлов.

В общем, Awesome Duplicate Photo Finder - это незаменимый инструмент для всех, кто хранит большие коллекции изображений на своем компьютере. Оно помогает с легкостью находить и удалять дубликаты, экономя место и обеспечивая более организованный подход к хранению фотографий.

ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

скачать EverythingEverything 1.4.1.1022

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По...

скачать WizTreeWizTree 4.15

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске...

скачать Duplicate CleanerDuplicate Cleaner 4.1.2 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото,...

скачать BulkFileChangerBulkFileChanger 1.72

BulkFileChanger - небольшая утилита, позволяющая создавать списки файлов из нескольких папок, а затем проводить какие-либо действия с ними...

скачать Multi Text FinderMulti Text Finder 1.0

Multi Text Finder - небольшая утилита, которая поможет нужные документы по заданным словам. Предлагает множественный поиск текста в документах...

скачать RecentFilesViewRecentFilesView 1.32

RecentFilesView - небольшая системная утилита для просмотра всех файлов, которые в последнее время открывались на компьютере...

Отзывы о программе Awesome Duplicate Photo Finder

Admin

Отзывов о программе Awesome Duplicate Photo Finder 1.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв