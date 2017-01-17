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4.25 из 5, всего оценок - 8 Рейтинг программы - 4.25 из 5

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5 EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, автоматически загружать информацию о них с базы данных IMDB (название, постер, режиссер, год, страна, рейтинг, актерский состав и пр.), указывать жанр, используемые кодеки, разрешение и формат фильма и пр. Также приложение дает возможность искать фильмы по каталогу, экспортировать базу данных в различные форматы (CSV, TXT или HTML), осуществлять сортировку фильмов и многое другое. Что нового в EMDB 2.67?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки

Обновлены переводы