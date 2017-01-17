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EMDB для Windows

EMDB 2.67

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Описание EMDB 2.67Описание   Скачать EMDB 2.67СКАЧАТЬ (3,23 Мб) Скриншоты EMDB 2.67Скриншоты (7)   Статистика EMDB 2.67Статистика   Отзывы о EMDB 2.67Отзывы (4)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые, автоматически загружать информацию о них с базы данных IMDB (название, постер, режиссер, год, страна, рейтинг, актерский состав и пр.), указывать жанр, используемые кодеки, разрешение и формат фильма и пр. Также приложение дает возможность искать фильмы по каталогу, экспортировать базу данных в различные форматы (CSV, TXT или HTML), осуществлять сортировку фильмов и многое другое.

Что нового в EMDB 2.67?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
Скриншоты EMDB:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 129
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
 Программа EMDB отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе EMDB

Se про EMDB 2.55 [01-08-2016]

Непонятно как удалять добавленные фильмы из базы, кнопка неактивна
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Наталья про EMDB 1.95 [11-11-2013]

Где можно найти (купить) современные фильмы про современных строителей жилья ?
4 | 1 | Ответить

лёха в ответ Наталья про EMDB 2.43 [09-01-2016]

зачем вам фильмы про таджиков?
2 | 1 | Ответить

Кузьма из деревни про EMDB 1.86 [30-08-2013]

Удобно организовать собственную коллекцию мультфильмов про микро бизнес.
3 | | Ответить

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