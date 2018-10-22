Booknizer для Windows

Booknizer 9.2

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Описание Booknizer 9.2Описание   Скачать Booknizer 9.2СКАЧАТЬ (20,56 Мб) Скриншоты Booknizer 9.2Скриншоты (7)   Статистика Booknizer 9.2Статистика   Отзывы о Booknizer 9.2Отзывы (0)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
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Booknizer - функциональный каталогизатор книг, который позволяет пользователю упорядочить свою домашнюю библиотеку. Присутствует возможность добавлять в базу данных электронные, обычные бумажные и аудиокниги (поддерживаются все популярные форматы аудиокниг), загружать различную информацию о любимых авторах и произведениях, добавлять книги в каталог путем сканирования их штрих-кода, имеется встроенный проигрыватель аудиокниг и многое другое.

Скриншоты Booknizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 502.33 руб.
Ограничение в работе программыдобавление только 50 книг
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 385
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
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