OpenNumismat

Учет книг - Программа предназначена для ведения базы данных и учета книг, журналов, литературных произведений вашей домашней библиотеки, а также учет должников

All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще

Для учета книг в библиотеке 2.5

Для учета книг в библиотеке - программа для учета книг или DVD материалов в личной библиотеке. Программа создана для библиотеки храма Св. Сильвестра Омско-Тарской

LibaBook 1.12.3

LibaBook - отличный каталогизатор книг в печатном виде. Это идеальное решение для упорядочивания домашней библиотечной коллекции, но также LibaBook может

TotalVideoOrganizer 1.1

TotalVideoOrganizer - неплохой каталогизатор фильмов хранящихся на локальном компьютере пользователя. Будет полезна всем любителям скачивать фильмы с торрентов,