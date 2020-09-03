OpenNumismat для Windows

OpenNumismat 1.8.7

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Описание OpenNumismat 1.8.7Описание   Скачать OpenNumismat 1.8.7СКАЧАТЬ (57,92 Мб) Скриншоты OpenNumismat 1.8.7Скриншоты (2)   Статистика OpenNumismat 1.8.7Статистика   Отзывы о OpenNumismat 1.8.7Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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OpenNumismat - приложение для любителей монет и нумизматов. Позволяет создавать и управлять электронными каталогами с подробным описанием и фотографиями монет.

Возможности OpenNumismat:

  • Более 60 настраиваемых полей для описания монеты:
    • Характеристики
    • Состояние монеты
    • Детали выпуска
    • Данные о покупке, продаже, проходе на аукционах
    • Цены и каталожные номера
  • До 7 фотографий монеты (вставка изображения из файла, буфера обмена, загрузка из Web по URL)
  • Группировка, фильтры и сортировка для облегчения поиска монет в каталоге
  • Дублирование монет для быстрого добавления сходной монеты
  • Групповое редактирование монет
  • Возможность добавления и настройки списков для отображения требуемых данных
  • Не требует установки дополнительных программ для работы с базой данных
  • Импортирование существующих коллекций из:
    • CoinsCollector 2.6
    • Numizmat 2.1 (требуется Firebird 2.0)
    • Cabinet 2.0.2.0 (требуется DBISAM ODBC-TRIAL 4.3)
    • CoinManage 2011 (требуется Visual FoxPro ODBC Driver, Microsoft Access Database Engine, Microsoft Access или любое другое приложение с ODBC Microsoft Access Driver)
  • Разбор лотов онлайн аукционов
Что нового в OpenNumismat 1.8.7?
  • Добавлен импорт из Numista
  • Групповое добавление предметов из Colnect
  • Исправлен импорт из Colnect
  • Исправлен импорт из UCoin.net
  • Обновлен код для поддержки свежих сторонних библиотек и зависимостей
OpenNumismat
OpenNumismat
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 437
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКоллекционирование
ТОП-сегодня раздела "Коллекционирование"
 

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Отзывы о программе OpenNumismat

Сергей про OpenNumismat 1.4.6 [11-01-2015]

Хорошая, вполне удобная программа, требует некоторой привычки. Ценовые функции по умолчанию не понятны. Стоимость коллекции не посчитать. Нет настройки печатных отчетов, только встроенные. Но как личный каталог вполне удобна, море полей.
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