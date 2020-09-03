OpenNumismat

All My Books 5.1 build 1253
All My Books - программа для любителей книг и для людей, желающих навести порядок в своей библиотеке. All My Books обладает достаточно широким функционалом, проще
EMDB 3.65
EMDB - бесплатное приложение, которое позволяет без проблем организовать собственную коллекцию фильмов. Программа позволяет добавлять новые фильмы, удалять старые,
Учет книг 2.646
Учет книг - Программа предназначена для ведения базы данных и учета книг, журналов, литературных произведений вашей домашней библиотеки, а также учет должников
Для учета книг в библиотеке 2.5
Для учета книг в библиотеке - программа для учета книг или DVD материалов в личной библиотеке. Программа создана для библиотеки храма Св. Сильвестра Омско-Тарской
LibaBook 1.12.3
LibaBook - отличный каталогизатор книг в печатном виде. Это идеальное решение для упорядочивания домашней библиотечной коллекции, но также LibaBook может
TotalVideoOrganizer 1.1
TotalVideoOrganizer - неплохой каталогизатор фильмов хранящихся на локальном компьютере пользователя. Будет полезна всем любителям скачивать фильмы с торрентов,