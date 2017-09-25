Vrode Script Editor - простой и легкий в использовании, но многофункциональный и эффективный редактор для JavaScript, VBScript, HTML и CSS файлов. Программа представляет собой удобный инструмент, который позволяет полностью контролировать все скрипты и файлы кода.
Основные функции программы:
Запуск скриптов в консоли (CScript) или окне (WScript),
Отладка скриптов в HTML (IE, Firefox, Google Chrome), NodeJS, HTA, WSF, VBS, JS, файлах.
Code Explore для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, INI-файлов
Код завершения (IntelliSense) для JavaScript и VBScript функции, NodeJS, ExtJs, JQuery, jQueryUI, HTML тегов и атрибутов, селекторов CSS, DOM (Document Object Model), ASP, WMI и WSH
Шаблоны кода
Функция подсказок для JavaScript и VBScript
Контекстная справка для тегов HTML, CSS селекторов, сценариев и объектов, ExtJs, JQuery, jQueryUI
WYSIWYG (что видишь, то и получаешь) редактор для HTML и CSS