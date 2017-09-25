Vrode Script Editor для Windows

Vrode Script Editor 6.6.0

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Описание Vrode Script Editor 6.6.0Описание   Скачать Vrode Script Editor 6.6.0СКАЧАТЬ (6,84 Мб) Скриншоты Vrode Script Editor 6.6.0Скриншоты (4)   Статистика Vrode Script Editor 6.6.0Статистика   Отзывы о Vrode Script Editor 6.6.0Отзывы (0)  
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Vrode Script Editor - простой и легкий в использовании, но многофункциональный и эффективный редактор для JavaScript, VBScript, HTML и CSS файлов. Программа представляет собой удобный инструмент, который позволяет полностью контролировать все скрипты и файлы кода.

Основные функции программы:

  • Запуск скриптов в консоли (CScript) или окне (WScript),
  • Отладка скриптов в HTML (IE, Firefox, Google Chrome), NodeJS, HTA, WSF, VBS, JS, файлах.
  • Code Explore для HTML, CSS, JavaScript, VBScript, INI-файлов
  • Код завершения (IntelliSense) для JavaScript и VBScript функции, NodeJS, ExtJs, JQuery, jQueryUI, HTML тегов и атрибутов, селекторов CSS, DOM (Document Object Model), ASP, WMI и WSH
  • Шаблоны кода
  • Функция подсказок для JavaScript и VBScript
  • Контекстная справка для тегов HTML, CSS селекторов, сценариев и объектов, ExtJs, JQuery, jQueryUI
  • WYSIWYG (что видишь, то и получаешь) редактор для HTML и CSS
  • Инструменты кода: JsBeautifier, JsHint, HTMLTidy
Что нового в Vrode Script Editor 6.6.0?
  • Добалена поддержка отладки NodeJs 8 версии
  • Исправлен баг поиска по целому слову
  • Улучшение стабильности приложения
  • Исправление различных багов
Скриншоты Vrode Script Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 930
Разработчик
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Категории программыОтладчики - Средства разработки - Редакторы кода
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Отзывы о программе Vrode Script Editor

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