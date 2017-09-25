Free Hex Editor 6.25.00.5960 Free Hex Editor - Бесплатный Редактор Шестнадцатеричных и Бинарных Файлов под Windows. Программа имеет многооконный интерфейс, возможности по просмотру, поиску, Mastak Absolute Perl 9.02 Mastak Absolute Perl представляет собой удобное средство для создания, редактирования и отладки программ и скриптов, написанных на языке Perl ShellDebug 1.0.2 ShellDebug - утилита для разработчиков расширений оболочки для Windows (Name Space Extension).

RapidDriver 2.1.5.2 RapidDriver - Инструмент для разработки драйверов и отладки аппаратуры. Просто запустите RapidDriver, создайте новый проект, выберите ваше PCI, USB, LPT или ISA RegExpCheck 1.0 RegExpCheck - это утилита для тестирования регулярных выражений с Perl-совместимым синтаксисом. На входе указывается регулярное выражение и текстовая строка. FlexTracer 2.12.1.543 FlexTracer - мощный трассировщик SQL-запросов для различных баз данных и функций, экспортируемых DLL. Отображает результат выполнения функций, их параметры и время