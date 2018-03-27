DipTrace - САПР для проектирования печатных плат (PCB). В пакет включено четыре программы: Schematic - разработка принципиальных схем; DipTrace - создание плат, ручная и автоматическая трассировка; ComEdit - редактор корпусов; SchemEdit - редактор компонентов.

Содержит минимальное количество управляющих элементов - отражающих основные функции, при этом переход в большинство режимов, таких как выбор, перемещение, создание связей, редактирование трасс - осуществляется автоматически при попытке пользователя сделать необходимую операцию. Вся работа сопровождается подсветкой редактируемых и зависящих от них элементов, позволяющих наглядно оценивать ситуацию. Логическая структура принципиальной схемы или платы формируется сразу при построении и изменение одного элемента отражается на зависящих от него.

Приложение поддерживает экспорт плат в Gerber, и N/C Drill. Для Gerber существует возможность разметки отверстий. При экспорте текста осуществляется векторизация с заданным шагом, таким образом что можно использовать любой шрифт, установленный в системе. Также поддерживается векторизация и экспорт в Gerber растровых черно-белых изображений.

Имеется большое количество библиотек корпусов и компонентов. Стандартные библиотеки содержат более 10 тыс. компонентов наиболее известных фирм-производителей.