DipTrace - САПР для проектирования печатных плат (PCB). В пакет включено четыре программы: Schematic - разработка принципиальных схем; DipTrace - создание плат, ручная и автоматическая трассировка; ComEdit - редактор корпусов; SchemEdit - редактор компонентов.
Содержит минимальное количество управляющих элементов - отражающих основные функции, при этом переход в большинство режимов, таких как выбор, перемещение, создание связей, редактирование трасс - осуществляется автоматически при попытке пользователя сделать необходимую операцию. Вся работа сопровождается подсветкой редактируемых и зависящих от них элементов, позволяющих наглядно оценивать ситуацию. Логическая структура принципиальной схемы или платы формируется сразу при построении и изменение одного элемента отражается на зависящих от него.
Приложение поддерживает экспорт плат в Gerber, и N/C Drill. Для Gerber существует возможность разметки отверстий. При экспорте текста осуществляется векторизация с заданным шагом, таким образом что можно использовать любой шрифт, установленный в системе. Также поддерживается векторизация и экспорт в Gerber растровых черно-белых изображений.
Имеется большое количество библиотек корпусов и компонентов. Стандартные библиотеки содержат более 10 тыс. компонентов наиболее известных фирм-производителей.
Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла
Отзывы о программе DipTrace
Виктор про DipTrace 3.1 [26-03-2018]
Схемотехника - это сплошные недоработки, глюки и полное нежелание разрабов-тормозов , которые не ищут простых решений, устранять косяки, сырь полная , смотрим форум этой лажи, есть конечно много и похуже подороже. Работает? Да работает. Отсюда делаю выводы о всём пакете. | | Ответить
Марсель про DipTrace 2.4.0.2 [03-12-2014]
P-CAD и DipTrace нельзя сравнивать, это как сравнивать небоскреб и будку для сторожа. Хотя можно везде жить. | 1 | Ответить
Виктор в ответ Марсель про DipTrace 2.4.0.2 [13-03-2015]
Программа интуитивно понятная, а в разделе вывода на печать желательно установить линейку все остальное как в Sprint-Layout 6.0
Антипример вывода на печать- Eagle- хай Бог милуе...:) | | Ответить
Алекс про DipTrace 2.3 [18-01-2014]
Я не профи и не стану давать экспертную характеристику программе.Получил на сайте ключ активации для любительского варианта,попробовал работать.Мне понравилось.Для радиолюбителя вполне сойдет.Программа нетрудная,усваивается легко,обширная библиотека,а если чего нет - совсем нетрудно понять как туда замутить свое железо.Вобщем спасибо ребятам за их труд.Нет программ без недостатка.Сам малость программирую и знаю непонаслышке как это все нелегко дается.Дерзайте,мальчики! Начало у вас хорошее.А гладко еще ни о какой программе не говорили.Виндоуз вон какая мощная прога и то о ней в сети вылито море грязи.А ее ведь писали программисты довольно высокой квалификации... 1 | 2 | Ответить
Александр про DipTrace 2.3 [20-11-2013]
Говно полнейшее. Пародия на P-cad. Сам пользуюсь P-cad+Topor+Specctra и Mentor. 1 | 1 | Ответить
владимр в ответ Александр про DipTrace 2.4.0.2 [24-03-2016]
Это твой picat говнище !Где в picat 3D модель элементов на плате ???Засунь свой picat глубоко и надолго . | | Ответить
Андрей про DipTrace 2.3 [09-04-2013]
После P-CAD и Eagle программа отличная. Новый элемент создать - очень просто. Трассировку я вручную делаю, поэтому проблем никаких. Очень наглядная и простая в использовании программа. | | Ответить