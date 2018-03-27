DipTrace для Windows

DipTrace 3.2.0.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DipTrace 3.2.0.1Описание   Скачать DipTrace 3.2.0.1СКАЧАТЬ (142,98 Мб) Скриншоты DipTrace 3.2.0.1Скриншоты (4)   Статистика DipTrace 3.2.0.1Статистика   Отзывы о DipTrace 3.2.0.1Отзывы (26)  
Оцените программу!
4.27 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DipTrace - САПР для проектирования печатных плат (PCB). В пакет включено четыре программы: Schematic - разработка принципиальных схем; DipTrace - создание плат, ручная и автоматическая трассировка; ComEdit - редактор корпусов; SchemEdit - редактор компонентов.

Содержит минимальное количество управляющих элементов - отражающих основные функции, при этом переход в большинство режимов, таких как выбор, перемещение, создание связей, редактирование трасс - осуществляется автоматически при попытке пользователя сделать необходимую операцию. Вся работа сопровождается подсветкой редактируемых и зависящих от них элементов, позволяющих наглядно оценивать ситуацию. Логическая структура принципиальной схемы или платы формируется сразу при построении и изменение одного элемента отражается на зависящих от него.

Приложение поддерживает экспорт плат в Gerber, и N/C Drill. Для Gerber существует возможность разметки отверстий. При экспорте текста осуществляется векторизация с заданным шагом, таким образом что можно использовать любой шрифт, установленный в системе. Также поддерживается векторизация и экспорт в Gerber растровых черно-белых изображений.

Имеется большое количество библиотек корпусов и компонентов. Стандартные библиотеки содержат более 10 тыс. компонентов наиболее известных фирм-производителей.

Скриншоты DipTrace:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: от 8 750 руб.)
Ограничение в работе программыограничение на 300 выводов и 2 сигнальных слоя максимум
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 925
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР
ТОП-сегодня раздела "Чертеж, САПР"
 

Free DWG Viewer 16.2.0.172

Free DWG Viewer - удобная в работе утилита для просмотра файлов AutoCad формата DWG, DXF, DWF и CSF. Присутствует возможность печати как всего чертежа или схемы, так

Planner 5D 1.0.3

Planner 5D - мощное многофункциональное приложение, которое поможет легко и интересно начертить план помещения и создать дизайн интерьера

Cutting 3 1.50

Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали

Дом-3D 3.2

Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир

Sweet Home 3D 5.7

Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью Sweet Home 3D можно легко

Раскрой 6.56.123

Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла

скачать Adguard

Отзывы о программе DipTrace

Виктор про DipTrace 3.1 [26-03-2018]

Схемотехника - это сплошные недоработки, глюки и полное нежелание разрабов-тормозов , которые не ищут простых решений, устранять косяки, сырь полная , смотрим форум этой лажи, есть конечно много и похуже подороже. Работает? Да работает. Отсюда делаю выводы о всём пакете.
| | Ответить

Марсель про DipTrace 2.4.0.2 [03-12-2014]

P-CAD и DipTrace нельзя сравнивать, это как сравнивать небоскреб и будку для сторожа. Хотя можно везде жить.
| 1 | Ответить

Виктор в ответ Марсель про DipTrace 2.4.0.2 [13-03-2015]

Программа интуитивно понятная, а в разделе вывода на печать желательно установить линейку все остальное как в Sprint-Layout 6.0
Антипример вывода на печать- Eagle- хай Бог милуе...:)
| | Ответить

Алекс про DipTrace 2.3 [18-01-2014]

Я не профи и не стану давать экспертную характеристику программе.Получил на сайте ключ активации для любительского варианта,попробовал работать.Мне понравилось.Для радиолюбителя вполне сойдет.Программа нетрудная,усваивается легко,обширная библиотека,а если чего нет - совсем нетрудно понять как туда замутить свое железо.Вобщем спасибо ребятам за их труд.Нет программ без недостатка.Сам малость программирую и знаю непонаслышке как это все нелегко дается.Дерзайте,мальчики! Начало у вас хорошее.А гладко еще ни о какой программе не говорили.Виндоуз вон какая мощная прога и то о ней в сети вылито море грязи.А ее ведь писали программисты довольно высокой квалификации...
1 | 2 | Ответить

Александр про DipTrace 2.3 [20-11-2013]

Говно полнейшее. Пародия на P-cad. Сам пользуюсь P-cad+Topor+Specctra и Mentor.
1 | 1 | Ответить

владимр в ответ Александр про DipTrace 2.4.0.2 [24-03-2016]

Это твой picat говнище !Где в picat 3D модель элементов на плате ???Засунь свой picat глубоко и надолго .
| | Ответить

Андрей про DipTrace 2.3 [09-04-2013]

После P-CAD и Eagle программа отличная. Новый элемент создать - очень просто. Трассировку я вручную делаю, поэтому проблем никаких. Очень наглядная и простая в использовании программа.
| | Ответить

Читать все отзывы (26) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 