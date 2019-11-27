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Раскрой 6.64.131
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3.99 из 5, всего оценок - 54
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- Рейтинг программы - 3.99 из 5
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Раскрой - Программа раскроя позволяет производить построение карты оптимизированного раскроя промышленных материалов, например, ДСП (при изготовлении мебели), стекла или любых других листовых или рулонных материалов.
Особенности программы:
- Вводится понятие заказа, как совокупности прямоугольных деталей, задаваемых их вертикальным (высота) и горизонтальным (ширина) размерами.
- Программа ведет базу данных по прошедшим заказам с возможностью последующего изменения уже существующего заказа или его повторного расчета.
- Для каждой детали может быть задано произвольное символьное наименование, количество, наличие кромки (при изготовлении мебельных щитов).
- Программа позволяет помимо стандартных листов ввести в заказ некоторый набор, так называемых, дополнительных листов, которые раскраиваются наряду с основными.
- При достаточно массовом производстве с учетом возможности последующего использования "отходов" возможно указание для материала делового отхода, то есть размер отхода, который можно считать "деловым" и не учитывать при расчете объема материала на заказ.
- При изготовлении деталей возможен некоторый технологический отход, связанный, например, расход материала на распил, отшлифовку края. Программа позволяет ввести и автоматически учитывать такой отход при расчете карты раскроя.
- Для более экономичного раскроя можно при расчете объединить заказы, изготавливаемые из одного материала, тем самым, сократив отход.
- Возможность работы с двумя типа кромки.
- При раскрое используется принцип гильотинных резов, то есть от края до края. Все резы только вертикальные или горизонтальные.
- При расчете карты раскроя существуют два алгоритма определения отимального раскроя, условно названные "Минимизация суммарного отхода" и "Максимизация непрерывного обрезка". В первом случае лучшим считается раскрой с наибольшим коэффициентом использования материала. Во втором, плюс к минимизации отхода добавляется условие выбора наибольшего делового обрезка.
- В случае раскроя рулонного материала программа сама определит наилучший способ размещения детали на ленте, разрезая ее на прямоугольные заготовки заранее неизвестной высоты.
- Имеется база материалов с возможностью настройки стандартного листа для каждого материала. При выборе материала автоматически подставляются параметры стандартного листа.
- Возможно использовать программу в сетевом режиме.
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Отзывы о программе Раскрой
Пётр про Раскрой 6.54.121 [06-08-2016]
Демо версия 6.54.121, скачал с официального сайта автора.
Программа на Windows 10 встала без каких-либо проблем, ничего активировать нет необходимости - сразу включается демо-версия.
У меня в доме 33 подоконника, ввел это всё в программу и она отлично раскроила это из восьми шестиметровых подоконников, которые я и заказал с доставкой с мелкооптовой фирмы.
Все предыдущие отзывы прочитал - такое впечатление, что эти пользователя кроме кнопки "ПУСК" в виндовс и "Окей гугл" в жизни не видели.
Автору программы большое спасибо.
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Роман про Раскрой 6.54.121 [16-10-2015]
Нее, реально ужас! Не знаю кому помогли танцы с бубном, мне не фига! Реальный отстой, 2 часа коту под хвост или у меня руки под одно место заточены!
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Fidel про Раскрой 6.51.118 [30-01-2014]
Полное дерьмо, зря время потратил.
4 | 2 | Ответить
Любитель профессиональног про Раскрой 6.51.118 [06-02-2013]
Нашел на трекере версию 6.30.96
Установил как демо
Со сто-пятьсотого раза зарегистрировал использую бубны и вспоминая бедную маму по чем зря! Запустил. Очень сырой софт - описание плохое. Демо режима и экспериментальной базы нет. Т.е. надо долго ковыряться вводить свои данные и чертыхаться по чем зря что бы дойти до собственно раскроя - не дошел :) Я просто не терпеливый - считаю что софт должен давать хотябы минимально ьположительный результат - что бы дать себе надежду что пользователь останется с ним :) а не пойдет на сторону. Решил все-таки дать программе шанс - поискал инфо в интернете на родном сайте - сайт переехал. Зашел на новый - там та же катрина. Убого. Всегда считал что Новосиб - это только СУПЕР! А тут... Ладно - пусть живет сайт а не за ним пришел. Решил проверить последнюю версию (если есть). Нашел но скопировать не удалось - очередной загиб мозга. Поискал последнюю версию в инете - пришел к вам :)
Судя по отзывам тут - многие со мной согласны - не буду вспоминать про отходы и анализы - скажу, что желание проверять последнюю версию - тем более 2 летней давности, не осталось.
DXF - спасибо за ссылку на ProNest техподдержка.
Глянул описание - впечатляет. Буду ставить проверять :)
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лесоруб про Раскрой 6.51.118 [25-01-2012]
очень класное професианальное .авно в ручном иавтоматичиском режиме. даже качать не стал
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