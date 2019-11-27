Отзывы о программе Раскрой Пётр Демо версия 6.54.121, скачал с официального сайта автора.

Программа на Windows 10 встала без каких-либо проблем, ничего активировать нет необходимости - сразу включается демо-версия.

У меня в доме 33 подоконника, ввел это всё в программу и она отлично раскроила это из восьми шестиметровых подоконников, которые я и заказал с доставкой с мелкооптовой фирмы.

Все предыдущие отзывы прочитал - такое впечатление, что эти пользователя кроме кнопки "ПУСК" в виндовс и "Окей гугл" в жизни не видели.

Автору программы большое спасибо.

1 | 22 | Ответить Роман Нее, реально ужас! Не знаю кому помогли танцы с бубном, мне не фига! Реальный отстой, 2 часа коту под хвост или у меня руки под одно место заточены!

1 | | Ответить Fidel Полное дерьмо, зря время потратил.

4 | 2 | Ответить Любитель профессиональног Нашел на трекере версию 6.30.96

Установил как демо

Со сто-пятьсотого раза зарегистрировал использую бубны и вспоминая бедную маму по чем зря! Запустил. Очень сырой софт - описание плохое. Демо режима и экспериментальной базы нет. Т.е. надо долго ковыряться вводить свои данные и чертыхаться по чем зря что бы дойти до собственно раскроя - не дошел :) Я просто не терпеливый - считаю что софт должен давать хотябы минимально ьположительный результат - что бы дать себе надежду что пользователь останется с ним :) а не пойдет на сторону. Решил все-таки дать программе шанс - поискал инфо в интернете на родном сайте - сайт переехал. Зашел на новый - там та же катрина. Убого. Всегда считал что Новосиб - это только СУПЕР! А тут... Ладно - пусть живет сайт а не за ним пришел. Решил проверить последнюю версию (если есть). Нашел но скопировать не удалось - очередной загиб мозга. Поискал последнюю версию в инете - пришел к вам :)

Судя по отзывам тут - многие со мной согласны - не буду вспоминать про отходы и анализы - скажу, что желание проверять последнюю версию - тем более 2 летней давности, не осталось.



DXF - спасибо за ссылку на ProNest техподдержка.

Глянул описание - впечатляет. Буду ставить проверять :)

2 | 6 | Ответить лесоруб очень класное професианальное .авно в ручном иавтоматичиском режиме. даже качать не стал

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