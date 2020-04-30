КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа, предназначенная для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D, КОМПАС-График, а также документов, разработанных в системе КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D Home.

Возможны также просмотр и печать документов, созданных в других CAD-системах и сохраненных в форматах DXF и DWG.

Программа предназначена пользователям, которым требуется функционал просмотра и печати электронной документации.