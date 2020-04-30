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КОМПАС-3D Viewer для Windows

КОМПАС-3D Viewer 18.1

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Описание КОМПАС-3D Viewer 18.1Описание   Скачать КОМПАС-3D Viewer 18.1СКАЧАТЬ (342,79 Мб) Скриншоты КОМПАС-3D Viewer 18.1Скриншоты (3)   Статистика КОМПАС-3D Viewer 18.1Статистика   Отзывы о КОМПАС-3D Viewer 18.1Отзывы (21)  
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4.13 из 5, всего оценок - 61
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа, предназначенная для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D, КОМПАС-График, а также документов, разработанных в системе КОМПАС-3D LT, КОМПАС-3D Home.

Возможны также просмотр и печать документов, созданных в других CAD-системах и сохраненных в форматах DXF и DWG.

Программа предназначена пользователям, которым требуется функционал просмотра и печати электронной документации.

 
КОМПАС-3D Viewer
КОМПАС-3D Viewer
КОМПАС-3D Viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)37 / 95 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Чертеж, САПР
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Отзывы о программе КОМПАС-3D Viewer

обычный строитель про КОМПАС-3D Viewer 13 [04-12-2014]

Супер полезная с огромными возможностями.
3 | 3 | Ответить

из нашего супер села про КОМПАС-3D Viewer 13 [13-11-2014]

Очень полезная программа. Разработчикам дальнейших успехов.
3 | 3 | Ответить

Вадим про КОМПАС-3D Viewer 13 [08-01-2014]

Работает, но только для просмотра, рисовать не получится!
2 | 4 | Ответить

Yan в ответ Вадим про КОМПАС-3D Viewer 13 [09-04-2014]

Вадим! Viewer - это просмотрщик!))) Для рисования нужна Home
2 | 8 | Ответить

женя про КОМПАС-3D Viewer 13 [04-09-2013]

месяц бьюсь, купил в магазине ДНС, сделал все как написано в руководстве, файл прошивки не дают, программа не работает, похоже мошенники.
2 | 2 | Ответить

Надежда про КОМПАС-3D Viewer 13 [19-03-2013]

Спасибо! Отлично работает. Только запускается долго.
2 | 2 | Ответить

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