GIMP 2.10.18
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не уступающий Photoshop. С его помощью можно обрабатывать фотографии, создавать
Blender 2.82a / 2.80
Blender бесплатный редактор трехмерной графики и анимации. Отличная альтернатива титанам трехмерного моделирования. Несмотря на относительно небольшой размер,
Sweet Home 3D 6.3
Sweet Home 3D - удобная программа с открытым исходным кодом для создания дизайна интерьера, с возможностью просмотра в 3D. С помощью Sweet Home 3D можно легко
Дом-3D 3.2
Дом-3D - интересная площадка для трехмерного проектирования интерьера домов и квартир
КОМПАС-3D Viewer 16.1
КОМПАС-3D Viewer - бесплатная программа для просмотра и печати документов и шаблонов документов, разработанных в системе КОМПАС-3D и КОМПАС-3D LT. Возможны также
Базис-Конструктор-Мебельщик 11
Базис-Конструктор-Мебельщик - представляет собой полный пакет решений для автоматизации конструирования, производства и продажи мебели