Driver Booster Free 4.2.0.478 Описание СКАЧАТЬ ( 14,29 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (209) Оцените программу!

4.27 из 5, всего оценок - 185 Рейтинг программы - 4.27 из 5

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5 Driver Booster Free - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает загрузить и установить обновления буквально одним щелчком мыши. Т.к. устаревшие драйвера могут существенно влиять на производительность компьютера и приводить к сбоям системы, то данный продукт будет полезен широкому кругу пользователей. Кроме того, нет необходимости тратить время на поиск нужных драйверов, что удобно и полезно. Более того, Driver Booster специально разработан для настройки драйверов для лучшей производительности в играх.



Основные особенности программы: Автоматически определяет устаревшие драйверы

Обновление в 1 клик для максимальной производительности оборудования

Тюнинг драйверов для быстродействия игр

Быстро, безопасно и просто в использовании Что нового в Driver Booster Free 4.2.0.478?

Поддерживается обновление новых игровых компонентов Microsoft XNA Framework 3.0, 3.1, 4.0 и Microsoft Visual C ++ 2015 Redistributable и т.д.

Увеличение частоты обновлений базы данных, чтобы предоставить вам более высококвалифицированных водителей.

Оптимизирована Scan Engine для более точного сканирования.

Улучшенная установка двигателя, добавлено процесс обеспечения безопасности, чтобы гарантировать безопасное обновление без проблем.

Улучшенный инструмент Fix Network Failure. Ошибка получения сетевых подключений проблемы легко решаются с более высокой вероятностью успеха.

Оптимизированные интерфейсы нескольких функций для лучшего использования.

Исправлены ошибки. function replyResponse( responseId, topId ) { //$("response_reply").value = 1; //$("response_parent_id").value = responseId; //$("response_top_id").value = topId; window.location = "http://www.softportal.com/response-31816-driver-booster-free-1.html?response_reply=1&response_parent_id="+ responseId +"&response_top_id="+ topId +"#form"; } Отзывы о программе Driver Booster Free VadimSlon Это самое говёное говно, которое я только встречал. А я много говна повидал.

1 | 4 | Ответить Дмитрий После обновления через Driver Booster 4 Free планшет почти убит. Не работает сенсорный экран, не работает акселерометр (экран не поворачивается и даже функции такой нет), планшет не видит никаких аудиоустройств, мне очень повезло что у меня есть с собой Bluetooth клавиатура с тачпадом, иначе даже войти в систему было бы невозможно. Не работает подключенная Micro SD флешка со всеми данными. Я не знаю, что еще не работает теперь, но я теперь навсегда разочарован в данном продукте. Наскрести 4 гига места для восстановления на системном диске не представляется возможным, максимум 2 гига можно освободить. Есть варианты? Полное восстановление системы с удалением файлов позволит обойти эту проблему со свободным местом?

| | Ответить ОЛег Теперь мы разобрались что DRIVER BOOStER вирусованное дерьмо, тогда что обновлять самому или найти другую? p.s. Мне предлагали Driver PAck Solution стоит ли мне его скачать?

1 | 2 | Ответить Krit ОЛег Те же яйца только вид сбоку. Рекомендую попробовать Snappy Driver Installer. Найдешь на этом сайте.

2 | 14 | Ответить Марія Добрий вечір...в мене таки ситуація.. Я поміняла віндовс на комп'ютері (Windows xp).. Все встановлено.. Залишились драйвера.. Диск з драйверами я загубила... Порадили скачати програму DriverPack Solutiоn. Коли я все встановила.. Пише шо всі драйвера встановлені.. Але немає інтернету на компютері... Що робити?? Підкажіть будь-ласка

| | Ответить Karma Марія Для поиск и обновления драйверов лучше юзать программу Snappy Driver Installer. Найдете ее на этом сайте.

4 | 1 | Ответить Nixon Прога отличная пользуюсь, когда первый раз ее поставил реально удивился возросшей производительности, с ноутами она не дружит так как там часто подходят драйвера только от производителя она для стационарных компьютеров.

1 | 3 | Ответить Владимир Nixon Ладно басни рассказывать у меня ноут Леново обновил 55 драйверов еще как дружит

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