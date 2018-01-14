Driver Reviver для Windows

Driver Reviver 5.25.1.2

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Описание Driver Reviver 5.25.1.2Описание   Скачать Driver Reviver 5.25.1.2СКАЧАТЬ (15,54 Мб) Скриншоты Driver Reviver 5.25.1.2Скриншоты (4)   Статистика Driver Reviver 5.25.1.2Статистика   Отзывы о Driver Reviver 5.25.1.2Отзывы (2)  
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3.00 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Driver Reviver - инструмент для определения устаревших драйверов установленного оборудования на ПК, а также их автоматического обновления с использованием подлинных драйверов производителя.

Основные особенности и преимущества утилиты:

  • Обеспечение ПК и его компонентам оптимальную работу.
  • Гарантия загрузки исправных драйверов без вредоносных программ.
  • Экономия времени. Отсутствует необходимость разыскивать отдельный драйвер для каждой части оборудования, подключенного к компьютеру - Driver Reviver решает эту задачу в считанные минуты.
  • Защита от ошибок. Можно настроить точки восстановления, что гарантирует в случае каких-то проблем с обновлением быструю отмену изменений.
  • Простой и понятный интерфейс, позволяющий обновить драйвера системы даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно при отсутствии навыков администрирования ПК.
  • Предотвращение неправильного использования неправильного драйвера. Нужный драйвер зависит, во-первых, от установленного оборудования, и, во-вторых, от конкретной операционной системы. Driver Reviver автоматически подбирает драйвер, который максимально оптимизирован как для установленной ОС, так и используемого оборудования.
Что нового в Driver Reviver 5.25.1.2?
  • Обновлены драйвера
Скриншоты Driver Reviver:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 11 856
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
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Отзывы о программе Driver Reviver

Артём про Driver Reviver 4.0.1.72 [04-10-2013]

Прога сразу после установки и показа драйверов для обновления просит денег,час потраченного времени на скачку и удаление,ходите мимо не трать время попусту.
6 | 10 | Ответить

Сергей в ответ Артём про Driver Reviver 5.3.2.8 [03-11-2015]

А ты репак скачать
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