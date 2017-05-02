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Зума Легенда - Marble Legend для Android

Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для Android

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Описание Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для AndroidОписание   Скачать Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для AndroidСКАЧАТЬ (22,07 Мб) Скриншоты Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для AndroidСтатистика   Отзывы о Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для AndroidОтзывы (0)  
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Зума Легенда - Marble Legend - захватывающий мир Зумы Легенды теперь на вашем Android устройстве. В режиме "Приключение" отправляйтесь на поиски легендарного сокровища и пройдите шесть тайных сцен.

Играйте так, как вы привыкли – собирайте три шарика одного цвета, что бы уничтожить их, пользуйтесь кнопкой смены цвета шарика и используйте комбо и усилители для максимального результата. Открывайте секретные карты, попробуйте два режима игры и многочисленные реквизиты для более яркой и динамичной игры. 

Что нового в Зума Легенда - Marble Legend 6.2.133 для Android?
  • 20 новых уровней. 
Скриншоты Зума Легенда - Marble Legend:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Зума Легенда - Marble Legend

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