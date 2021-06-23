Японские кроссворды Катана - сборник японских кроссвордов (нонограмм), в которых, в отличии от привычных кроссвордов, необходимо отгадывать не слово, а изображение. В данном кроссворде изображения зашифрованы числами, которые расположены слева от строк и сверху над столбцами, определяющими количество заштрихованных клеток. Числа указывают на то, сколько групп черных клеток (или какого либо другого цвета, при разгадывании цветного кроссворда) находятся в соответствующих строках и столбцах, а также сколько клеток объединено в каждой из таких групп. Задача состоит в том, чтобы определить, как именно должны быть распределены данные группы на поле.

При решении следует каждую строку и столбец рассматривать отдельно друг от друга, постепенно переходя к следующим строкам и столбцам.

Особенности программы: