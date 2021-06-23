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Японские кроссворды Катана для Android

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Оценка: 3.89/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:14.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Испанский
Разработчик:
Категории:Логические - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 003 | Статистика
Размер:9 Мб
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Японские кроссворды Катана скриншот № 2
Японские кроссворды Катана скриншот № 3
Японские кроссворды Катана скриншот № 4

Японские кроссворды Катана - сборник японских кроссвордов (нонограмм), в которых, в отличии от привычных кроссвордов, необходимо отгадывать не слово, а изображение. В данном кроссворде изображения зашифрованы числами, которые расположены слева от строк и сверху над столбцами, определяющими количество заштрихованных клеток. Числа указывают на то, сколько групп черных клеток (или какого либо другого цвета, при разгадывании цветного кроссворда) находятся в соответствующих строках и столбцах, а также сколько клеток объединено в каждой из таких групп. Задача состоит в том, чтобы определить, как именно должны быть распределены данные группы на поле.

При решении следует каждую строку и столбец рассматривать отдельно друг от друга, постепенно переходя к следующим строкам и столбцам.

Особенности программы:

  • 1001 бесплатных японских кроссвордов.
  • Все кроссворды проверены с помощью компьютерной программы и имеют единственное логическое решение.
  • Кроссворды разбиты на группы от 5x5 до 50x50.
  • Наличие черно-белых и цветных вариантов.
  • Возможность создания собственных кроссвордов и делиться ими.
  • Скачивайте кроссворды присланные другими пользователями.
  • Ячейки можно помечать и крестиками, и точками.
  • Отмена действий.
  • Наличие подсказок.
  • Авто-вычеркивание цифр.
  • Авто-заполнение линий крестиками, после вычеркивания последней цифры.
  • Авто-сохранение каждого пазла.
  • Выбор заднего фона.
  • Масштабирование и плавная прокрутка.
  • Фиксация цифровых полей.
  • Блокировка текущего состояния поля, проверка предположений.
  • Курсор для более точного попадания.
  • Возможность поделиться своими результатами с друзьями, отправив получившиеся картинки через Facebook, Twitter и другими способами.
  • Сохранение игрового прогресса в облаке.
  • Достижения.
  • Поддержка поворота экрана.
  • Поддержка планшетов.
Что нового в Японские кроссворды Катана 14.3?
  • Новая опция: Показать превью
  • Новая опция: Звук гильдии

Гильдия:

  • Корабль 4 уровня и новый квест
  • Возможность отменить производство (первые 5 минут)
  • Пирс теперь увеличивает хранилище
  • Рамен теперь заполняет 3 пункта экспедиции
  • Зал славы: имена пользователей теперь кликабельны
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Отзывы о программе Японские кроссворды Катана

Светлана про Японские кроссворды Катана 7.5.2 для Android [26-07-2017]

очень хорошая игра, только жаль что нет на планшет с виндовс
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