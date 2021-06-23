Японские кроссворды Катана для Android
|Оценка:
|3.89/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|14.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|ucdevs
|Категории:
|Логические - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 003 | Статистика
|Размер:
|9 Мб
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Японские кроссворды Катана - сборник японских кроссвордов (нонограмм), в которых, в отличии от привычных кроссвордов, необходимо отгадывать не слово, а изображение. В данном кроссворде изображения зашифрованы числами, которые расположены слева от строк и сверху над столбцами, определяющими количество заштрихованных клеток. Числа указывают на то, сколько групп черных клеток (или какого либо другого цвета, при разгадывании цветного кроссворда) находятся в соответствующих строках и столбцах, а также сколько клеток объединено в каждой из таких групп. Задача состоит в том, чтобы определить, как именно должны быть распределены данные группы на поле.
При решении следует каждую строку и столбец рассматривать отдельно друг от друга, постепенно переходя к следующим строкам и столбцам.
Особенности программы:
- 1001 бесплатных японских кроссвордов.
- Все кроссворды проверены с помощью компьютерной программы и имеют единственное логическое решение.
- Кроссворды разбиты на группы от 5x5 до 50x50.
- Наличие черно-белых и цветных вариантов.
- Возможность создания собственных кроссвордов и делиться ими.
- Скачивайте кроссворды присланные другими пользователями.
- Ячейки можно помечать и крестиками, и точками.
- Отмена действий.
- Наличие подсказок.
- Авто-вычеркивание цифр.
- Авто-заполнение линий крестиками, после вычеркивания последней цифры.
- Авто-сохранение каждого пазла.
- Выбор заднего фона.
- Масштабирование и плавная прокрутка.
- Фиксация цифровых полей.
- Блокировка текущего состояния поля, проверка предположений.
- Курсор для более точного попадания.
- Возможность поделиться своими результатами с друзьями, отправив получившиеся картинки через Facebook, Twitter и другими способами.
- Сохранение игрового прогресса в облаке.
- Достижения.
- Поддержка поворота экрана.
- Поддержка планшетов.
- Новая опция: Показать превью
- Новая опция: Звук гильдии
Гильдия:
- Корабль 4 уровня и новый квест
- Возможность отменить производство (первые 5 минут)
- Пирс теперь увеличивает хранилище
- Рамен теперь заполняет 3 пункта экспедиции
- Зал славы: имена пользователей теперь кликабельны
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Отзывы о программе Японские кроссворды Катана
Светлана про Японские кроссворды Катана 7.5.2 для Android [26-07-2017]
очень хорошая игра, только жаль что нет на планшет с виндовс
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