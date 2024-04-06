Судоку - бесплатная головоломка судоку для телефонов и планшетов под управлением Android. Приложение предлагает все необходимые опции для комфортной игры в судоку - поиск цифр, подсказки, пометки, показ возможных цифр, отмена действий, несколько десятков уровней сложности с плавной настройкой, а также красивая анимация и приятное звуковое сопровождение.

Цель игры в судоку заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, столбце и блоке, каждая цифра встречалась только один раз. Сложность головоломки судоку зависит от количества изначально заполненных клеток и от методов, которые нужно применить для её решения.

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