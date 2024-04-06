Судоку для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Головоломки - Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 008 | Статистика
Размер:34,29 Мб
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Судоку - бесплатная головоломка судоку для телефонов и планшетов под управлением Android. Приложение предлагает все необходимые опции для комфортной игры в судоку - поиск цифр, подсказки, пометки, показ возможных цифр, отмена действий, несколько десятков уровней сложности с плавной настройкой, а также красивая анимация и приятное звуковое сопровождение.

Цель игры в судоку заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, столбце и блоке, каждая цифра встречалась только один раз. Сложность головоломки судоку зависит от количества изначально заполненных клеток и от методов, которые нужно применить для её решения.

Ключевые особенности:

  • Плавная настройка уровня сложности - от простейшего судоку до супер сложного.
  • Автосохранение позволяет делать паузы в игре в любое время без ущерба для игрового процесса.
  • Полезные анимации и красочные визуальные эффекты.
  • Различные возможности ввода вариантов: вручную, авто сброс и авто заполнение.
  • Подсказки при ошибке - подсветка цифр с звуковым сопровождением.
  • Пометки карандашом - поможет не держать все в уме и освободить его для решения головоломки.
  • Бесконечное число прекрасно сгенерированных головоломок судоку.
  • Удаление чисел, повторным нажатием цифры.
  • Анимированный поиск цифр.
  • Неограниченные отмены и повторы действий.
  • Показ возможных цифр.
  • Подсветки текущей ячейки, строки, столбца и группы.
  • Поддержка горизонтальной и вертикальной ориентации.
Что нового в Судоку 1.3.99?
  • Добавлен режим для левшей: теперь играть в судоку будет удобнее
  • Можно скрыть кнопку подсказки, вместо нее будет кнопка для заполнения одиночных кандидатов
  • Множество исправлений и улучшений
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