Судоку для Android
|Оценка:
|1.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Evgeniy Kuklo
|Категории:
|Головоломки - Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 008 | Статистика
|Размер:
|34,29 Мб
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Судоку - бесплатная головоломка судоку для телефонов и планшетов под управлением Android. Приложение предлагает все необходимые опции для комфортной игры в судоку - поиск цифр, подсказки, пометки, показ возможных цифр, отмена действий, несколько десятков уровней сложности с плавной настройкой, а также красивая анимация и приятное звуковое сопровождение.
Цель игры в судоку заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, столбце и блоке, каждая цифра встречалась только один раз. Сложность головоломки судоку зависит от количества изначально заполненных клеток и от методов, которые нужно применить для её решения.
Ключевые особенности:
- Плавная настройка уровня сложности - от простейшего судоку до супер сложного.
- Автосохранение позволяет делать паузы в игре в любое время без ущерба для игрового процесса.
- Полезные анимации и красочные визуальные эффекты.
- Различные возможности ввода вариантов: вручную, авто сброс и авто заполнение.
- Подсказки при ошибке - подсветка цифр с звуковым сопровождением.
- Пометки карандашом - поможет не держать все в уме и освободить его для решения головоломки.
- Бесконечное число прекрасно сгенерированных головоломок судоку.
- Удаление чисел, повторным нажатием цифры.
- Анимированный поиск цифр.
- Неограниченные отмены и повторы действий.
- Показ возможных цифр.
- Подсветки текущей ячейки, строки, столбца и группы.
- Поддержка горизонтальной и вертикальной ориентации.
- Добавлен режим для левшей: теперь играть в судоку будет удобнее
- Можно скрыть кнопку подсказки, вместо нее будет кнопка для заполнения одиночных кандидатов
- Множество исправлений и улучшений
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