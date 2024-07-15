Шахматные головоломки для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|LR Studios
|Категории:
|Шахматы, шашки - Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 863 | Статистика
|Размер:
|8.84 Мб
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Шахматные головоломки - коллекция шахматных головоломок для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно улучшить навыки игры в шахматы.
Все головоломки разделены по уровням сложности и рассчитаны на разные уровни подготовки. Присутствует три режима: ежедневное решение головоломок, решение наборов головоломок оффлайн и режим «Состязания», в котором необходимо решать задачи, в зависимости от Вашего игрового уровня.
Понравившиеся головоломки можно добавлять в Избранное, присутствует возможность изменения тем оформления шахматной доски.
- Multiple bugfixes
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