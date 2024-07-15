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Шахматные головоломки для Android

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Оценка: 3.67/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.23 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Шахматы, шашки - Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 863 | Статистика
Размер:8.84 Мб
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Шахматные головоломки - коллекция шахматных головоломок для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которой можно улучшить навыки игры в шахматы.

Все головоломки разделены по уровням сложности и рассчитаны на разные уровни подготовки. Присутствует три режима: ежедневное решение головоломок, решение наборов головоломок оффлайн и режим «Состязания», в котором необходимо решать задачи, в зависимости от Вашего игрового уровня.

Понравившиеся головоломки можно добавлять в Избранное, присутствует возможность изменения тем оформления шахматной доски.

Что нового в Шахматные головоломки 4.23?
  • Multiple bugfixes
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Отзывы о программе Шахматные головоломки

кор про Шахматные головоломки 1.31 для Android [29-08-2015]

Полный идиотизм!
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