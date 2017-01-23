SyMenu 5.09.6231 Описание СКАЧАТЬ ( 2 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 SyMenu - это утилита, позволяющая быстро запускать портативные программы, которые установлены на USB-флешке. Для поиска необходимой программы имеется специальное поле, которое подобно меню поиска в Windows 7. Кроме того, этот инструмент может автоматически привязать к себе любое приложение, находящееся на ПК. Можно настроить SyMenu для простого и быстрого добавления ссылок на портативные программы, документы, Windows-команды, папки и URL-адреса. Основные функциональные возможности программы: Удобный поиск, позволяющий быстро отыскать любые приложения.

С помощью оболочки Windows Start Menu можно производит поиск программ по связкам в хосте компьютера меню Пуск.

Менеджер расширений позволяет заменить временные файлы нормальными расширениями Windows.

Функция автозапуска дает возможность запускать собственный список приложений при открытии утилиты.

Режимы выполнения: запустить, запустить как, открыть папку и показать свойства.

Пакетный режим, позволяющий создать массовый импорт новых приложений. Что нового в SyMenu 5.09.6231?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты SyMenu: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 976 Разработчик Gianluca Negrelli Последнее обновление 23.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Быстрый запуск, доступ Отзывы о программе SyMenu (ерж Использую много портативных программ находящихся на ПК и эта утилита помогает мне "разгрузить" рабочий стол от обилия иконок - перенести их часть в её список, чем плодить виртуальные рабочие столы. Считаю для себя, что это удобно.

1 | | Ответить Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости