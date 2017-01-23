SyMenu для Windows

SyMenu 5.09.6231

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Описание SyMenu 5.09.6231Описание   Скачать SyMenu 5.09.6231СКАЧАТЬ (2 Мб) Скриншоты SyMenu 5.09.6231Скриншоты (6)   Статистика SyMenu 5.09.6231Статистика   Отзывы о SyMenu 5.09.6231Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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SyMenu - это утилита, позволяющая быстро запускать портативные программы, которые установлены на USB-флешке. Для поиска необходимой программы имеется специальное поле, которое подобно меню поиска в Windows 7. Кроме того, этот инструмент может автоматически привязать к себе любое приложение, находящееся на ПК. Можно настроить SyMenu для простого и быстрого добавления ссылок на портативные программы, документы, Windows-команды, папки и URL-адреса.

Основные функциональные возможности программы:

  • Удобный поиск, позволяющий быстро отыскать любые приложения.
  • С помощью оболочки Windows Start Menu можно производит поиск программ по связкам в хосте компьютера меню Пуск.
  • Менеджер расширений позволяет заменить временные файлы нормальными расширениями Windows.
  • Функция автозапуска дает возможность запускать собственный список приложений при открытии утилиты.
  • Режимы выполнения: запустить, запустить как, открыть папку и показать свойства.
  • Пакетный режим, позволяющий создать массовый импорт новых приложений.
Что нового в SyMenu 5.09.6231?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SyMenu:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 976
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБыстрый запуск, доступ
 Программа SyMenu отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе SyMenu

(ерж про SyMenu 2.06.5043 [24-10-2013]

Использую много портативных программ находящихся на ПК и эта утилита помогает мне "разгрузить" рабочий стол от обилия иконок - перенести их часть в её список, чем плодить виртуальные рабочие столы. Считаю для себя, что это удобно.
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