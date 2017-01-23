SyMenu - это утилита, позволяющая быстро запускать портативные программы, которые установлены на USB-флешке. Для поиска необходимой программы имеется специальное поле, которое подобно меню поиска в Windows 7. Кроме того, этот инструмент может автоматически привязать к себе любое приложение, находящееся на ПК. Можно настроить SyMenu для простого и быстрого добавления ссылок на портативные программы, документы, Windows-команды, папки и URL-адреса.
Основные функциональные возможности программы:
Удобный поиск, позволяющий быстро отыскать любые приложения.
С помощью оболочки Windows Start Menu можно производит поиск программ по связкам в хосте компьютера меню Пуск.
Менеджер расширений позволяет заменить временные файлы нормальными расширениями Windows.
Функция автозапуска дает возможность запускать собственный список приложений при открытии утилиты.
Режимы выполнения: запустить, запустить как, открыть папку и показать свойства.
Пакетный режим, позволяющий создать массовый импорт новых приложений.
Использую много портативных программ находящихся на ПК и эта утилита помогает мне "разгрузить" рабочий стол от обилия иконок - перенести их часть в её список, чем плодить виртуальные рабочие столы. Считаю для себя, что это удобно. 1 | | Ответить