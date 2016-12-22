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MiTeC Task Manager Deluxe для Windows

MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4

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Описание MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4Описание   Скачать MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4СКАЧАТЬ (2,24 Мб) Скриншоты MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4Скриншоты (6)   Статистика MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4Статистика   Отзывы о MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Task Manager Deluxe - утилита для предоставления полной информации о компонентах системы с мощными функциями, которые доступны в стандартном диспетчере задач Windows, в удобном портативном корпусе со многими улучшениями. Программа не требует установки и не оставляет никаких следов в системе после своей работы. Есть режим AutoRefresh, обеспечивающий автоматическое обновление текущего экрана через определенный временной интервал. Просмотра сеанса содержит автоматический журнал сессии, в котором регистрируется каждый вход, выход, изменение статуса и др. параметры, что особенно полезно на терминальных серверах для просмотра активности пользователей.

Программа предлагает просмотр и администрирование в следующих областях:

  • Состояние процессов
  • Windows
  • Услуги
  • Сеансы
  • Autoruns
  • Сетевое окружение
  • Сведения о системе и производительности
Скриншоты MiTeC Task Manager Deluxe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 616
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе MiTeC Task Manager Deluxe

Admin

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