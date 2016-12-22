MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4 Описание СКАЧАТЬ ( 2,24 Мб) Скриншоты (6) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Task Manager Deluxe - утилита для предоставления полной информации о компонентах системы с мощными функциями, которые доступны в стандартном диспетчере задач Windows, в удобном портативном корпусе со многими улучшениями. Программа не требует установки и не оставляет никаких следов в системе после своей работы. Есть режим AutoRefresh, обеспечивающий автоматическое обновление текущего экрана через определенный временной интервал. Просмотра сеанса содержит автоматический журнал сессии, в котором регистрируется каждый вход, выход, изменение статуса и др. параметры, что особенно полезно на терминальных серверах для просмотра активности пользователей. Программа предлагает просмотр и администрирование в следующих областях: Состояние процессов

Windows

Услуги

Сеансы

Autoruns

Сетевое окружение

Сведения о системе и производительности Скриншоты MiTeC Task Manager Deluxe: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 2 / 1 616 Разработчик MiTeC Последнее обновление 22.12.2016 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе MiTeC Task Manager Deluxe Admin Отзывов о программе MiTeC Task Manager Deluxe 2.1.4 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости