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Restore Point Creator для Windows

Restore Point Creator 5.6 Build 1

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Описание Restore Point Creator 5.6 Build 1Описание   Скачать Restore Point Creator 5.6 Build 1СКАЧАТЬ (862 Кб) Скриншоты Restore Point Creator 5.6 Build 1Скриншоты (6)   Статистика Restore Point Creator 5.6 Build 1Статистика   Отзывы о Restore Point Creator 5.6 Build 1Отзывы (5)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Restore Point Creator - полезный инструмент для создания точек восстановления системы. Использование этого приложения позволит при необходимости в последствии восстановить систему в более ранней стадии. При этом количество точек восстановления не лимитировано. Для удобства на каждую точку можно оставлять комментарий, чтобы при удалении случайно не уничтожить нужную точку восстановления.

Процесс можно автоматизировать, настроив создание точек по расписанию - так всегда можно быть уверенным, что сохранена самая актуальная версия рабочей системы. Интерфейс утилиты достаточно прост и не вызовет каких-либо проблем с освоением даже у неопытных пользователей.

Что нового в Restore Point Creator 5.6 Build 1?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Restore Point Creator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 5 867
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - другое

Отзывы о программе Restore Point Creator

trog про Restore Point Creator 5.0 Build 2 [10-10-2016]

Такое же есть в CCleaner,имею в виду возможность удалять определенные точки вост-ия,только там нельзя оставлять комментарии.
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Ю про Restore Point Creator 4.0 Build 1 [22-05-2016]

Для меня очень нужна,СПОКОЙНО ВЫБЕРАЮ ТОЧКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ,ОСТАЛЬНОЕ УДАЛЯЮ,ТАК КАК МОЙ УДАЛЯЕТ ВСЕ
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Николай про Restore Point Creator 3.7 Build 3 [16-04-2016]

В чем преимущество создания точек восстановления в этой проге по сравнению с заданием (SystemRestore) в Планировщике Windows?
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Macka про Restore Point Creator 2.1.8 [28-01-2014]

Достойная программа.
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alex про Restore Point Creator 1.8.6 [28-11-2013]

Очень полезная и нужная утилита.
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