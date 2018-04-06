UltraISO 9.7.1.3519 UltraISO - незаменимый инструмент для работы с образами дисков. Поможет выполнить запись и копирование компакт-дисков, отредактировать и создать образы, записать их Nero Standard 2018 1.10.0.9 Nero - одна из самых популярных программ для работы с мультимедиа, с помощью которой можно записывать CD/DVD/Blu-ray диски, редактировать видео, копировать диски, CDBurnerXP 4.5.8.6795 CDBurnerXP - бесплатная программа для записи CD, DVD, Blu-Ray и HD-DVD дисков, с помощью которой можно создавать загрузочные, мультисессионные диски и аудио-CD, а

ImgBurn 2.5.8.0 ImgBurn - бесплатный интсрумент для записи образов CD/DVD-дисков, который умеет работать практически с любыми приводами и накопителями. Приложение поддерживает Nero Burning ROM 2018 1.10.0.9 Nero Burning ROM - популярное приложение для прожига CD/DVD/Blu-ray дисков, обладающее поддержкой всех типов приводов и оптических носителей. Присутствует Win32 Disk Imager 1.0.0 Win32 Disk Imager - бесплатная и легкая в эксплуатации утилита, которая позволяет создавать точные копии USB флешек и карт памяти SD, сохранять их в виде IMG файлов,