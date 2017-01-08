SynWrite - достаточно функциональный и удобный редактор текста. Основной отличительной особенностью данной программы является встроенная навигационная панель с древом, что позволяет легко находить нужные части документов. Кроме этого, SynWrite содержит строку поиска, которая даст возможность не только разыскать какой-либо фрагмент в открытом файле, но и найти этот фрагмент во всех открытых ранее документах.

Из других преимуществ данного редактора можно выделить подсветку синтаксиса для языков программирования, эффективную проверку правописания текстов, встроенные инструменты для обработки текста и др. Имеется и работа с вкладками, и проверка орфографии, и даже система макросов и скриптов, позволяющая автоматизировать некоторые процессы. В целом, это приложение будет достойной альтернативой стандартным редакторам исходного кода.



Основные особенности и возможности SynWrite: