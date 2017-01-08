Скачать Яндекс.Браузер
SynWrite для Windows

SynWrite 6.31.2510

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание SynWrite 6.31.2510Описание   Скачать SynWrite 6.31.2510СКАЧАТЬ (10,59 Мб) Скриншоты SynWrite 6.31.2510Скриншоты (8)   Статистика SynWrite 6.31.2510Статистика   Отзывы о SynWrite 6.31.2510Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SynWrite - достаточно функциональный и удобный редактор текста. Основной отличительной особенностью данной программы является встроенная навигационная панель с древом, что позволяет легко находить нужные части документов. Кроме этого, SynWrite содержит строку поиска, которая даст возможность не только разыскать какой-либо фрагмент в открытом файле, но и найти этот фрагмент во всех открытых ранее документах.

Из других преимуществ данного редактора можно выделить подсветку синтаксиса для языков программирования, эффективную проверку правописания текстов, встроенные инструменты для обработки текста и др. Имеется и работа с вкладками, и проверка орфографии, и даже система макросов и скриптов, позволяющая автоматизировать некоторые процессы. В целом, это приложение будет достойной альтернативой стандартным редакторам исходного кода.

Основные особенности и возможности SynWrite:

  • Проверка правописания в текстах на русском и английском языке.
  • Автозавершение и автозамена.
  • Управление проектом.
  • Подсветка синтаксиса для самых различных языков программирования (имеет широкие настройки).
  • Поддержка самых разнообразных кодировок.
  • Режим синхронизации текстов.
  • Наличие шаблонов и закладок.
  • Экспорт в HTML, а также в формат RTF.
  • Небольшой размер утилиты, минимальное потребление системных ресурсов.
  • Программа является полностью портативной.
  • Улучшенная обработка текста.
  • Поддержка внешних инструментов.
  • Удобный, легкий для понимания, дружественный пользовательский интерфейс.
  • Кодирование HTML + CSS + XSL.
  • Многочисленные настройки, позволяющие эффективно управлять работой программы.
  • Поддержка плагинов «Total Commander».
  • Возможность просмотра открытых файлов в абсолютно любом браузере, установленном на компьютере пользователя.
  • Программа бесплатная, компактная и очень удобная, прекрасно подходит как для продвинутых пользователей, так и для новичков.
  • Расширенные возможности по сравнению со стандартным Блокнотом.
Скриншоты SynWrite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 3 021
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе SynWrite

Admin

Отзывов о программе SynWrite 6.31.2510 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AIMP

Ashampoo WinOptimizer

CDBurnerXP

Snappy Driver Installer

CheMax Rus

Avidemux

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

Балаболка

KMPlayer

Notepad++

ProgDVB

Viber

RoboForm

Light Alloy

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Artweaver

 
 