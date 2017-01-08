SynWrite - достаточно функциональный и удобный редактор текста. Основной отличительной особенностью данной программы является встроенная навигационная панель с древом, что позволяет легко находить нужные части документов. Кроме этого, SynWrite содержит строку поиска, которая даст возможность не только разыскать какой-либо фрагмент в открытом файле, но и найти этот фрагмент во всех открытых ранее документах.
Из других преимуществ данного редактора можно выделить подсветку синтаксиса для языков программирования, эффективную проверку правописания текстов, встроенные инструменты для обработки текста и др. Имеется и работа с вкладками, и проверка орфографии, и даже система макросов и скриптов, позволяющая автоматизировать некоторые процессы. В целом, это приложение будет достойной альтернативой стандартным редакторам исходного кода.
Основные особенности и возможности SynWrite:
Проверка правописания в текстах на русском и английском языке.
Автозавершение и автозамена.
Управление проектом.
Подсветка синтаксиса для самых различных языков программирования (имеет широкие настройки).
Поддержка самых разнообразных кодировок.
Режим синхронизации текстов.
Наличие шаблонов и закладок.
Экспорт в HTML, а также в формат RTF.
Небольшой размер утилиты, минимальное потребление системных ресурсов.
Программа является полностью портативной.
Улучшенная обработка текста.
Поддержка внешних инструментов.
Удобный, легкий для понимания, дружественный пользовательский интерфейс.
Кодирование HTML + CSS + XSL.
Многочисленные настройки, позволяющие эффективно управлять работой программы.
Поддержка плагинов «Total Commander».
Возможность просмотра открытых файлов в абсолютно любом браузере, установленном на компьютере пользователя.
Программа бесплатная, компактная и очень удобная, прекрасно подходит как для продвинутых пользователей, так и для новичков.
Расширенные возможности по сравнению со стандартным Блокнотом.