Программы для Windows » Текст » Редакторы » Windows Office для Windows
Windows Office для Windows

Windows Office 1.4.0.192

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Windows Office 1.4.0.192Описание   Скачать Windows Office 1.4.0.192СКАЧАТЬ (43,77 Мб) Скриншоты Windows Office 1.4.0.192Скриншоты (7)   Статистика Windows Office 1.4.0.192Статистика   Отзывы о Windows Office 1.4.0.192Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.30 из 5, всего оценок - 13
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windows Office - удобная, и самое главное абсолютно бесплатная программа для работы практически со всеми текстовыми форматами, которой вполне по силам составить конкуренцию многим платным офисным пакетам.

Приложение предлагает пользователю все необходимые инструменты для редактирования текстовых документов и электронных таблиц, а также множество других функций, как например печать документов Word / Excel в PDF, отправка документов по номеру телефона, электронной почте или факсу, шаблоны для Word и Excel и многое другое.

Также к достоинствам данного приложения следует отнести небольшой вес офисного пакета с быстрой установкой, загрузку и редактирование документов без зависаний и пр.

Функциональные особенности программы:

  • Поддержка всех распространенных форматов документов.
  • Небольшой вес офисного пакета с быстрой установкой.
  • Загрузка и редактирование документов без зависаний.
  • Печать документов Word / Excel в PDF.
  • Отправка документов по номеру телефона, электронной почте или факсу.
  • Шаблоны для Word и Excel.
Что нового в Windows Office 1.4.0.192?
  • Новая версия текстового редактора
  • Поддержка Hihg DPI v2
  • Новые словари проверки орфографии
Windows Office
Windows Office
Windows Office
Windows Office
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 4 052
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Notepad++ 7.8.1

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как

Sublime Text 3.2.1 Build 3207

Sublime Text - многофункциональный текстовый редактор с широким набором удобных инструментов для выделения, маркировки и обработки текстовых фрагментов кода

Windows Word 1.3

Бесплатная программа для просмотра и редактирования всех форматов текстовых документов, включая DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др. Быстрая, лёгкая, удобная и

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

PPTX Viewer 2.0

PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного

PDF-XChange Viewer 2.5.322.10

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

скачать Adguard

Отзывы о программе Windows Office

Admin

Отзывов о программе Windows Office 1.4.0.192 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 