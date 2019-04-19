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LibreOffice для Windows

LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 still

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Описание LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 stillОписание   Скачать LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 stillСКАЧАТЬ (282 Мб) Скриншоты LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 stillСкриншоты (9)   Статистика LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 stillСтатистика   Отзывы о LibreOffice 6.2.3 fresh / 6.1.5 stillОтзывы (148)  
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4.35 из 5, всего оценок - 279
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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LibreOffice - офисный пакет с открытым исходным кодом, являющийся ответвлением от проекта OpenOffice.org и претендующий на роль бесплатной альтернативы пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав программы входят текстовый редактор Writer, табличный процессор Calc, мастер презентаций Impress, векторный графический редактор Draw, редактор формул Math и модуль управления базами данных Base.

Кроме того LibreOffice оснащен средствами импортирования SVG-графики и созданных в Microsoft Works и Lotus Word Pro файлов. Также в состав пакета включены многие расширения, как например импорт PDF, консоль презентаций, улучшенный построитель отчётов и многое другое.

LibreOffice
LibreOffice
LibreOffice
LibreOffice
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 59 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе LibreOffice

Vik про LibreOffice 6.1.3 fresh / 6.0.6 still [06-11-2018]

Пока стояла LibreOffice_5.4.5_Win_x64, все было отлично. Стоило обновить до LibreOffice_6.1.2_Win_x64, как получил сплошные тормоза: открытие документов с памятью больше 7 мБ становится проблематичным. Или надо ждать несколько минут, или комп виснет.
Исчез параметр "Память" (Сервис
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Loon про LibreOffice 6.0.3 fresh / 5.4.6 still [20-05-2018]

После недавнего обновления windows 10 стал очень медленно загружаться libreoffice независимо от его версии. Неужели жлобы из микрософта сознательно замедляют?
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Alius про LibreOffice 6.0.3 fresh / 5.4.6 still [11-05-2018]

Libreoffice 6 и выше очень медленно загружаются в windows 10. Исправление проблем с совместимостью, предлагаемой в windows, проблему не решает. Мне думается, что в микрософте умышленно блокируют нормальную работу сторонних приложений, чтобы покупали их говно. Ведь Libreoffice в самом деле стали предпочитать очень многие и не только потому, что он бесплатный.
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Олег про LibreOffice 5.4.4 fresh / 5.3.7 still [08-01-2018]

Работаю в программе два месяца. Сначала диковато было от "деревенского" дизайна. Теперь привык и даже нравится. Некоторые функции удобней, чем в MS. Пока впечатление такое: программа послабее, конечно, но вполне устраивает.
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Владимир про LibreOffice 5.4.4 fresh / 5.3.7 still [02-01-2018]

Программа не понравилась копируешь большие тексты не корректно их вставляет. Мучался пока не нашёл бесплатную тоже программу,но удобную OpenOffice. Ставил на 7 и 10 прекрасно работает я и дочка довольны.
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