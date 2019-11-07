Windows Word 1.4.0.192

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5 Windows Word - бесплатный и удобный в эксплуатации офисный редактор для работы со всеми форматами текстовых документов. Присутствует возможность открывать и конвертировать PDF документы, имеется функция проверки правописания текста на русском языке и многое другое. Основные возможности программы: Поддержка всех форматов текстовых документов: DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др.

Функция проверки правописания текста на русском.

Бесплатное скачивание и использование программы Word для Windows.

Не требует активации и серийных номеров.

Быстрая работа со всеми форматами документов.

Возможность легко поменять шрифт, его размер, стиль написания (жирный, полужирный, курсив, зачеркнутый) и цвет.

Работа с таблицами.

Привычная панель инструментов.

Возможность легко поменять размер документа из А4 в А5, А6 (можно задать свой размер страницы).

Функция поиска по документу.

и многое другое. Что нового в Windows Word 1.4.0.192?

Обновлены орфографические словари для русского и английского языков.

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