Windows Word для Windows

Windows Word 1.4.0.192

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Описание Windows Word 1.4.0.192Описание   Скачать Windows Word 1.4.0.192СКАЧАТЬ (26,71 Мб) Скриншоты Windows Word 1.4.0.192Скриншоты (8)   Статистика Windows Word 1.4.0.192Статистика   Отзывы о Windows Word 1.4.0.192Отзывы (5)  
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4.28 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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Windows Word - бесплатный и удобный в эксплуатации офисный редактор для работы со всеми форматами текстовых документов. Присутствует возможность открывать и конвертировать PDF документы, имеется функция проверки правописания текста на русском языке и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Поддержка всех форматов текстовых документов: DOC, TXT, DOCX, RTF, PDF и др.
  • Функция проверки правописания текста на русском.
  • Бесплатное скачивание и использование программы Word для Windows.
  • Не требует активации и серийных номеров.
  • Быстрая работа со всеми форматами документов.
  • Возможность легко поменять шрифт, его размер, стиль написания (жирный, полужирный, курсив, зачеркнутый) и цвет.
  • Работа с таблицами.
  • Привычная панель инструментов.
  • Возможность легко поменять размер документа из А4 в А5, А6 (можно задать свой размер страницы).
  • Функция поиска по документу.
  • и многое другое.
Что нового в Windows Word 1.4.0.192?
  • Обновлены орфографические словари для русского и английского языков.
Windows Word
Windows Word
Windows Word
Windows Word
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)51 / 22 124
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Windows Word

Нина про Windows Word 1.3 [02-02-2019]

еще как требует установку!
10 | 5 | Ответить

Валерий про Windows Word 1.2 [29-12-2018]

НЕ видит PDF файлы.
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Валерий про Windows Word 1.2 [29-12-2018]

К сожалению заявленный формат PDF не видит. Возможно у меня что-то с кривыми руками?
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Александр про Windows Word 1.2 [18-12-2018]

Вроде бы все отлично,но как быть с кодировками текста? Как их поменять? Я этого в программе не нашел.
1 | | Ответить

Знаток в ответ Александр про Windows Word 1.3 [04-01-2019]

Тогда попробуй "AleX.1" (http://www.softportal.com/software-6467-alex1.html)
Если верить снимкам экрана (скриншотам), что можно конвертировать из одной кодировки в другую
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