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Soft4Boost Toolbar Cleaner для Windows

Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433

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Описание Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433Описание   Скачать Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433СКАЧАТЬ (14,52 Мб) Скриншоты Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433Скриншоты (5)   Статистика Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433Статистика   Отзывы о Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433Отзывы (1)  
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4.46 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.46 из 5
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Soft4Boost Toolbar Cleaner - инструмент для поиска и удаления ненужных расширений, тулбаров и различных надстроек для браузеров Internet Explorer, Firefox и Chrome. Перед использованием программы необходимо закрыть все открытые браузеры, а затем запустить поиск. Если среди найденных надстроек есть та, которую удалять не нужно, то ее можно внести в список исключений.

Интерфейс приложения очень прост и понятен, благодаря чему освоить программу будет легко даже абсолютному новичку, а браузеры будут освобождены от ненужных и навязчивых расширений.

Что нового в Soft4Boost Toolbar Cleaner 4.8.3.433?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Toolbar Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 997
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам

Отзывы о программе Soft4Boost Toolbar Cleaner

Piter про Soft4Boost Toolbar Cleaner 3.2.1.133 [30-12-2014]

Очень полезная программа - удаляет даже закладки обновлений adobe , office ,
в результате даже ключи оффиса не слетают , всем рекомендую !
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