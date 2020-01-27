SafeIP для Windows

SafeIP 2.0.0.2616

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Описание SafeIP 2.0.0.2616Описание   Скачать SafeIP 2.0.0.2616СКАЧАТЬ (2,59 Мб) Скриншоты SafeIP 2.0.0.2616Скриншоты (3)   Статистика SafeIP 2.0.0.2616Статистика   Отзывы о SafeIP 2.0.0.2616Отзывы (29)  
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3.93 из 5, всего оценок - 66
  • Рейтинг программы - 3.93 из 5
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SafeIP - бесплатная программа, с помощью которой вы сможете скрыть свой IP адрес и защитить вашу личность в сети. Скрывает IP от веб-сайтов, электронной почты, игр и прочих приложений. Шифрует интернет-трафик с частным прокси-сервером как при просмотре интернет страниц дома, так и в общественных точках доступа Wi-Fi. Можно использовать неограниченное количество раз.

SafeIP совместима со всеми веб-браузерами для Windows, включая Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator, SeaMonkey, K-Meleon, Konqueror, Maxthon, Flock, Lunascape, Avant Browser, Sleipnir, Epic, и Orca.

SafeIP
SafeIP
SafeIP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)29 / 67 492
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШифрование - Утилиты к браузерам
ТОП-сегодня раздела "Шифрование"
 

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Отзывы о программе SafeIP

Дмитрий про SafeIP 2.0.0.2615 [26-01-2020]

Ребята сейчас уже рулит версия SafeIP 2.0.0.2616, и она у меня работает хорошо (7х64), чего и вам желаю.
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Михаил Лага про SafeIP 2.0.0.2615 [30-12-2019]

Вообще не работает. Запустил, пишет что все работает, потом чекают, а айпи та не сменился.
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Программист Валера про SafeIP 2.0.0.2615 [29-10-2019]

Я единственный разобрался в проге? я через неё даже ютуб смотрю а вы пишете го_но? вы просто не знаете как ею пользоваться разберитесь сначала а потом комментируете Хорошо?
программа отличная 10/10 всем советую.
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Kommip про SafeIP 2.0.0.2615 [19-06-2019]

В одно время не так удалил и плохо а щас с помощью uniinstall удалил все ок
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Андрей про SafeIP 2.0.0.2615 [26-05-2019]

Фигня... запускается открывается а потом выдает ошибку и закрывается... вот тебе и хорошая программа ага
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