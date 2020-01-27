SafeIP - бесплатная программа, с помощью которой вы сможете скрыть свой IP адрес и защитить вашу личность в сети. Скрывает IP от веб-сайтов, электронной почты, игр и прочих приложений. Шифрует интернет-трафик с частным прокси-сервером как при просмотре интернет страниц дома, так и в общественных точках доступа Wi-Fi. Можно использовать неограниченное количество раз.

SafeIP совместима со всеми веб-браузерами для Windows, включая Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator, SeaMonkey, K-Meleon, Konqueror, Maxthon, Flock, Lunascape, Avant Browser, Sleipnir, Epic, и Orca.