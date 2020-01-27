SafeIP - бесплатная программа, с помощью которой вы сможете скрыть свой IP адрес и защитить вашу личность в сети. Скрывает IP от веб-сайтов, электронной почты, игр и прочих приложений. Шифрует интернет-трафик с частным прокси-сервером как при просмотре интернет страниц дома, так и в общественных точках доступа Wi-Fi. Можно использовать неограниченное количество раз.
SafeIP совместима со всеми веб-браузерами для Windows, включая Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape Navigator, SeaMonkey, K-Meleon, Konqueror, Maxthon, Flock, Lunascape, Avant Browser, Sleipnir, Epic, и Orca.
Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и
Отзывы о программе SafeIP
Дмитрий про SafeIP 2.0.0.2615 [26-01-2020]
Ребята сейчас уже рулит версия SafeIP 2.0.0.2616, и она у меня работает хорошо (7х64), чего и вам желаю. | | Ответить
Михаил Лага про SafeIP 2.0.0.2615 [30-12-2019]
Вообще не работает. Запустил, пишет что все работает, потом чекают, а айпи та не сменился. | | Ответить
Программист Валера про SafeIP 2.0.0.2615 [29-10-2019]
Я единственный разобрался в проге? я через неё даже ютуб смотрю а вы пишете го_но? вы просто не знаете как ею пользоваться разберитесь сначала а потом комментируете Хорошо?
программа отличная 10/10 всем советую. 2 | 3 | Ответить
Kommip про SafeIP 2.0.0.2615 [19-06-2019]
В одно время не так удалил и плохо а щас с помощью uniinstall удалил все ок 2 | 2 | Ответить
Андрей про SafeIP 2.0.0.2615 [26-05-2019]
Фигня... запускается открывается а потом выдает ошибку и закрывается... вот тебе и хорошая программа ага 2 | 2 | Ответить