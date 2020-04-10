SaveFrom.net помощник - расширение для популярных браузеров Opera и Яндекс.Браузер, которое позволит буквально в 1 клик скачать на свой ПК огромное количество медиаресурса (музыка, видео, изображения и др.) с более чем 40 порталов, в том числе YouTube, RuTube, вКонтакте, RapidShare, Vimeo, mail.ru, life.ru, Google и многие другие.

После установки этого расширения в правом углу браузера появится зеленая стрелочка, нажатие на которую и обеспечит скачивание с открытой страницы интересующего контента. При этом отобразится несколько вариантов для скачивания с разным качеством видеоотображения и звука.