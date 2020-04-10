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SaveFrom.net помощник для Windows

SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и Opera

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Описание SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и OperaОписание   Скачать SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и OperaСКАЧАТЬ (368 Кб) Скриншоты SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и OperaСкриншоты (5)   Статистика SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и OperaСтатистика   Отзывы о SaveFrom.net помощник 8.81 для Яндекс.Браузер и OperaОтзывы (1)  
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4.32 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.32 из 5
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SaveFrom.net помощник - расширение для популярных браузеров Opera и Яндекс.Браузер, которое позволит буквально в 1 клик скачать на свой ПК огромное количество медиаресурса (музыка, видео, изображения и др.) с более чем 40 порталов, в том числе YouTube, RuTube, вКонтакте, RapidShare, Vimeo, mail.ru, life.ru, Google и многие другие.

После установки этого расширения в правом углу браузера появится зеленая стрелочка, нажатие на которую и обеспечит скачивание с открытой страницы интересующего контента. При этом отобразится несколько вариантов для скачивания с разным качеством видеоотображения и звука.

SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
SaveFrom.net помощник
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 30 255
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе SaveFrom.net помощник

Елена про SaveFrom.net помощник 3.43 для Яндекс.Браузер [13-11-2014]

Очень удобная вещь! Сейчас с ним возникли какие-то проблемы (надеюсь, временные) - оказалась просто как без рук!
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