MuzCat - это каталогизатор аудио файлов с встроенным редактором тега.
Основные возможности программы:
Создание базы данных файлов расположенных на жестких дисках и CD-ROM.
Поддержка распространенных форматов аудиофайлов с возможностью расширения этого списка при помощи плагинов.
Высокая скорость работы с большими коллекциями - 50 000 -1500 000 файлов.
Удобное представление данных в виде дерева. Пользователь имеет возможность создавать свои структуры дерева с произвольным следованием уровней - например "Комментарий\Год\исполнитель".
Управление M3U списками воспроизведения - вы получаете возможность очень просто добавлять и удалять композиции из списков воспроизведения.
Широкие возможности поиска файлов по различным параметрам - полям тега, имени файла, параметрам файла (размер, скорость потока). Поиск одинаковых композиций.
Мощный встроенный редактор тегов. Редактор позволяет редактировать файлы как по отдельности так и группами. Во время редактирования доступы функции поиска и замены, формирования полей тега из имени файла, переименования файлов в соответствии с содержимым тега по заданному шаблону, функции вставки и удаления, различные виды форматирования текста, транслитерация. В редакторе очень удобно работать с клавиатуры.
Управление файлами - копирование, перемещение, переименование с использованием шаблонов и удаление.
Уникальные функции по автоматическому размещению файлов. Вы можете воспроизвести любую структуру дерева в виде расположения каталогов на диске или воспользуйтесь функцией подготовки к записи на диск, в которой используется алгоритм идеально подходящий для небольшого числа файлов (100 - 200).
Возможность создания подробных отчетов в формате HTML о внесенных в базу данных файлов.
Формат файла базы данных позволяет записывать ее на CD c сохранением работоспособности (для дисков с аудиофайлами).
Тесная интеграция с самым распространенным мультимедийным проигрывателем Winamp. В отличии от аналогов MuzCat полностью управляет списком воспроизведения Winamp, поэтому вам не придется больше слушать композиции по одной.
Обширнейшие возможности настройки программы.
Ведение статистики воспроизведений файлов.
Множество мелочей которые делают работу с программой простой и удобной.
Что нового в MuzCat 2.4 / 1.43?
Добавлено:
Частичная поддержка foobar2000;
Возможность отключить плавное появление главного окна программы при запуске в настройках;
Пакетная обработка строк.
Изменено:
Предварительный просмотр в редакторе шаблона;
Переработан внешний вид и поведение диалогового окна статуса файловых операций;
Значки элементов главного меню поиска по фильтрам приведены в соответствие со значками в дереве;
Диалог «О базе данных» теперь не модальный;
Оптимизирована функция заполнения списка без предварительной сортировки элементов.
Исправлено:
Добавлены ограничения на установку размера эскизов;
Прорисовка поля предварительного просмотра в редакторе шаблонов;
Восстановлена работа функции записи тегов, заполнение списков без предварительной сортировки;
MP3TagEditor - утилита которая позволяет вам делать всевозможные операции над ID3 тэгами. например, Вы можете создать любой шаблон для нового названия файла,
Отзывы о программе MuzCat
Антон про MuzCat 1.43 [23-05-2009]
Вы правы про сторонний плеер.. у мя в плеерах куча плагинов и заук лучше.. и бас выделяет . и высокие подравнивае.. | | Ответить
Al_X про MuzCat 1.43 [17-07-2008]
Зачем искать?! Это МЕГА каталогизатор! Он РУССКИЙ, БЕСПЛАТНЫЙ, а функционал почти как у большого и дорогого (уж я их повидал тучу)! А плейер и должен быть сторонним - это я как звукорежиссер со стажем заявляю (foobar рулит!). | | Ответить
Pavel Crow про MuzCat 1.43 [21-06-2005]
Мог бы он еще и проигрывать файлы сам, без помощи стороннего плэйера, цены бы ему не было... будем искать дальше. | | Ответить