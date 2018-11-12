MuzCat для Windows

MuzCat 2.4 / 1.43

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Описание MuzCat 2.4 / 1.43Описание   Скачать MuzCat 2.4 / 1.43СКАЧАТЬ (4,47 Мб) Скриншоты MuzCat 2.4 / 1.43Скриншоты (8)   Статистика MuzCat 2.4 / 1.43Статистика   Отзывы о MuzCat 2.4 / 1.43Отзывы (3)  
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4.94 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.94 из 5
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MuzCat - это каталогизатор аудио файлов с встроенным редактором тега.

Основные возможности программы:

  • Создание базы данных файлов расположенных на жестких дисках и CD-ROM.
  • Поддержка распространенных форматов аудиофайлов с возможностью расширения этого списка при помощи плагинов.
  • Высокая скорость работы с большими коллекциями - 50 000 -1500 000 файлов.
  • Удобное представление данных в виде дерева. Пользователь имеет возможность создавать свои структуры дерева с произвольным следованием уровней - например "Комментарий\Год\исполнитель".
  • Управление M3U списками воспроизведения - вы получаете возможность очень просто добавлять и удалять композиции из списков воспроизведения.
  • Широкие возможности поиска файлов по различным параметрам - полям тега, имени файла, параметрам файла (размер, скорость потока). Поиск одинаковых композиций.
  • Мощный встроенный редактор тегов. Редактор позволяет редактировать файлы как по отдельности так и группами. Во время редактирования доступы функции поиска и замены, формирования полей тега из имени файла, переименования файлов в соответствии с содержимым тега по заданному шаблону, функции вставки и удаления, различные виды форматирования текста, транслитерация. В редакторе очень удобно работать с клавиатуры.
  • Управление файлами - копирование, перемещение, переименование с использованием шаблонов и удаление.
  • Уникальные функции по автоматическому размещению файлов. Вы можете воспроизвести любую структуру дерева в виде расположения каталогов на диске или воспользуйтесь функцией подготовки к записи на диск, в которой используется алгоритм идеально подходящий для небольшого числа файлов (100 - 200).
  • Возможность создания подробных отчетов в формате HTML о внесенных в базу данных файлов.
  • Формат файла базы данных позволяет записывать ее на CD c сохранением работоспособности (для дисков с аудиофайлами).
  • Тесная интеграция с самым распространенным мультимедийным проигрывателем Winamp. В отличии от аналогов MuzCat полностью управляет списком воспроизведения Winamp, поэтому вам не придется больше слушать композиции по одной.
  • Обширнейшие возможности настройки программы.
  • Ведение статистики воспроизведений файлов.
  • Множество мелочей которые делают работу с программой простой и удобной.
Что нового в MuzCat 2.4 / 1.43?

Добавлено:

  • Частичная поддержка foobar2000;
  • Возможность отключить плавное появление главного окна программы при запуске в настройках;
  • Пакетная обработка строк.

Изменено:

  • Предварительный просмотр в редакторе шаблона;
  • Переработан внешний вид и поведение диалогового окна статуса файловых операций;
  • Значки элементов главного меню поиска по фильтрам приведены в соответствие со значками в дереве;
  • Диалог «О базе данных» теперь не модальный;
  • Оптимизирована функция заполнения списка без предварительной сортировки элементов.

Исправлено:

  • Добавлены ограничения на установку размера эскизов;
  • Прорисовка поля предварительного просмотра в редакторе шаблонов;
  • Восстановлена работа функции записи тегов, заполнение списков без предварительной сортировки;
Скриншоты MuzCat:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 7 385
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTag редакторы - Каталогизаторы
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Отзывы о программе MuzCat

Антон про MuzCat 1.43 [23-05-2009]

Вы правы про сторонний плеер.. у мя в плеерах куча плагинов и заук лучше.. и бас выделяет . и высокие подравнивае..
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Al_X про MuzCat 1.43 [17-07-2008]

Зачем искать?! Это МЕГА каталогизатор! Он РУССКИЙ, БЕСПЛАТНЫЙ, а функционал почти как у большого и дорогого (уж я их повидал тучу)! А плейер и должен быть сторонним - это я как звукорежиссер со стажем заявляю (foobar рулит!).
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Pavel Crow про MuzCat 1.43 [21-06-2005]

Мог бы он еще и проигрывать файлы сам, без помощи стороннего плэйера, цены бы ему не было... будем искать дальше.
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