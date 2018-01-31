Microsoft ActiveSync 4.5
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
FreeFileSync 9.7
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом
Razer Synapse 2.21.00.830
Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer
Dropbox 42.4.114
Dropbox - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с облачным сервисом хранения данных. Приложение позволяет пользователю обмениваться файлами,
Mobogenie 3.3.7
Mobogenie - одно из лучших приложений для полного контроля и управления всем контентом на Android-устройствах при помощи персонального компьютера
iDevice Manager 7.4.0.0
iDevice Manager - многофункциональное приложение для обмена файлами между iOS-устройствами (iPhone, iPad, iPod) и персональным компьютером