Folder Size для Windows

Folder Size 3.8.0.0

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Описание Folder Size 3.8.0.0Описание   Скачать Folder Size 3.8.0.0СКАЧАТЬ (2,25 Мб) Скриншоты Folder Size 3.8.0.0Скриншоты (4)   Статистика Folder Size 3.8.0.0Статистика   Отзывы о Folder Size 3.8.0.0Отзывы (3)  
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3.75 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.75 из 5
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Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них. После выбора анализируемого диска этот инструмент детально покажет размер каждой папки в процентах, таким образом выявив самые объемные папки и файлы. При сканировании отдельных папок нет необходимости их разыскивать через меню программы - достаточно просто перетащить нужный элемент в рабочее окно программы, что является несомненным плюсом, ускоряющим работу.

Кроме того, очень наглядно отображаются размеры папок в графическом формате - круговая или растровая диаграммы. Единицы измерения папок и файлов устанавливаются пользователем самостоятельно - от байтов до гигабайтов. В целом Folder Size позволит пользователям проанализировать свои жесткие диски и оптимально распределить занимаемое пространство.

Скриншоты Folder Size:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 703
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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Отзывы о программе Folder Size

Flashwind про Folder Size 3.4.0.0 [09-11-2017]

Отлично!
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Ярослав про Folder Size 3.4.0.0 [12-12-2016]

Бесподобная программа! Искал чтоб проверяла-оценивала мои жестаки и желательно побыстрей. А эта еще и подает все проверенное красиво, что так и хочется что-нибудь еще просканить!
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Александр про Folder Size 3.4.0.0 [17-11-2014]

А**енная прога ,проста в использовании ,короче качайте советую.55
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