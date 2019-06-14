Folder Size 4.1.0.0

Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них

BitTorrent Sync 2.3.5.365

Bittorrent Sync - мощная, бесплатная программа, с помощью которой вы сможете синхронизировать данные между различными устройствами по протоколу BitTorrent. Теперь вы

FreeFileSync 10.12

FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом