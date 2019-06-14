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FreeFileSync 10.13
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5.00 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом. Позволяет сравнивать файлы по размеру и дате, а также по содержимому. Способна обрабатывать файлы размером более 4GB.
Характеристики:
- Быстро и качественно синхронизирует папки без потерь данных.
- Может быть синхронизировано любое количество файлов.
- Копирование прав на файлы и директории.
- Подпапки также синхронизируются, включая пустые директории.
- Обнаруживает перемещенные, переименованные, конфликтующие файлы и предлает их удаление.
- Поддерживает побайтовое сравнение.
- Простой и доступный пользовательский интерфейс. Оптимизирован для увеличения скорости и работы с большим количеством данных. Обладает большим выбором функций. Поддержка drag & drop, командной строки и др.
- Поддерживает работу по сети.
- Фильтр функциональности, который включает и исключает файлы для синхронизации.
- Различные типы настройки синхронизации: автоматический режим (изменения 2 каталогов сразу), зеркальное отображение (одна папка становится похожей на другую), режим обновления (копирование измененных, новых файлов) и ручной режим. Возможность плановой синхронизации.
- Поддержка нескольких пар папок.
- При работе автоматически игнорируются директории "RECYCLER" и "System Volume Information".
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Отзывы о программе FreeFileSync
Николай про FreeFileSync 10.4 [03-10-2018]
- Осторожно! версия содержит след трояна! Проверяйте загрузки...
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Mef про FreeFileSync 10.0 [03-06-2018]
Я наконец нашёл именно то, что я искал:)
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Abucalip про FreeFileSync 7.5 [11-10-2015]
Великоленая, простая, многоопциональная программа! Я удивлён, что я не оставил здесь комментарий гораздо раньше. Кроме того, программа совершенствуется с каждым обновлением, а не ухудшается, как это сейчас практикуется определёнными программами. Огромный плюс, что программа бесплатная, хотя я обязательно отправлю им пожертвование когда на PayPal будут деньги, разработчики это заслужили. Очень помогает программа сохранить все важные данные. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
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Mira про FreeFileSync 7.3 [11-08-2015]
Программа понравилась. Все понятно. Спасибо разработчикам. Дополнительно установился антивирус "360 Total Security 7.2". И вот с эти надо разбираться.
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Zhenja про FreeFileSync 6.15 [06-05-2015]
Самое лучше, что она бесплатная, и к тому же за неё не надо платить! И это при том, что она совершено бесплатна! И да! Её можно использовать бесплатно!
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