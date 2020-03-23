WinMerge для Windows

WinMerge 2.16.6

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Описание WinMerge 2.16.6Описание   Скачать WinMerge 2.16.6СКАЧАТЬ (6,48 Мб) Скриншоты WinMerge 2.16.6Скриншоты (9)   Статистика WinMerge 2.16.6Статистика   Отзывы о WinMerge 2.16.6Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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WinMerge - является Open Source инструментом сравнения и слияния для Windows. Может сравнивать как файлы, так и папки, отображая различия в визуальной текстовой форме, которые легко понять и обработать.

Будет весьма полезной для определения мест, которые изменились между версиями проекта, а затем она позволяет объединять изменения между версиями. WinMerge можно использовать в качестве внешнего инструмента определения разностей/слияния, или как автономное приложение.

В дополнение, WinMerge имеет множество вспомогательных возможностей, которые делают процесс сравнения, синхронизации и слития настолько простым, насколько это возможно: 

  • Сравнение файлов
    • Визуальная подсветка изменений и слияния текстовых файлов
    • Удобный редкатор с подсветкой синтаксима, нумерацией строк и переносом строк
    • Подсветка изменений внутри строки
    • Панель различий показывает различия текущего файла в двух вертикальных панелях
    • Панель расположения отображает карту сравниваемых файлов
    • Обнаружение перемещенных строк
  • Сравнение содержимого каталогов
    • Фильтрация файлов, основанная на регулярных выражениях, позволяет включать и исключать элементы из выборки
    • Быстрое сравнение, учитывающее размеры файлов и даты
    • Сравнение одного каталога, или сравнение включая подкаталоги
    • Может отображать результат сравнения папок в виде дерева
  • Управление версиями
    • Создает файлы патчей (Normal-, Context- и Unified форматы)
    • Разрешить конфликты файлов
    • Начальная поддержка интеграции с Visual SourceSafe и Rational ClearCase
  • Интеграция с контекстным меню (поддерживает 64-битные версии Windows)
  • Поддержка архивов осуществляется с помощью 7-Zip
  • Поддержка плагинов.
  • Локализуемый интерфейс
  • Онлайн-руководство и установленное HTML-руководство
WinMerge
WinMerge
WinMerge
WinMerge
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 703
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация
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Отзывы о программе WinMerge

46Николай64 про WinMerge 2.14.0 [18-06-2019]

Программа хороша но запутана копирование различий,
создание листа отличий не очевидно.
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