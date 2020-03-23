WinMerge - является Open Source инструментом сравнения и слияния для Windows. Может сравнивать как файлы, так и папки, отображая различия в визуальной текстовой форме, которые легко понять и обработать.

Будет весьма полезной для определения мест, которые изменились между версиями проекта, а затем она позволяет объединять изменения между версиями. WinMerge можно использовать в качестве внешнего инструмента определения разностей/слияния, или как автономное приложение.

В дополнение, WinMerge имеет множество вспомогательных возможностей, которые делают процесс сравнения, синхронизации и слития настолько простым, насколько это возможно: