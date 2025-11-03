Программы для Windows » Игры, развлечения » Утилиты » Razer Synapse 3 (1.14.0.500) / 4 (4.0.563)

Razer Synapse для Windows

Оценка: 3.49/5 голосов - 136
Лицензия: Бесплатная
Версия:3 (1.14.0.500) / 4 (4.0.563) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты - Сравнение, Синхронизация
Размер:14.23 Мб
Razer Synapse - программное обеспечение для настройки устройств от компании Razer. Это полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer и мгновенно загружать их из облака в любой точке мира. Созданные вами варианты настройки и дополнения для устройств хранятся в сети. Вы можете загружать их когда угодно и где угодно, то есть, в любой момент вы полностью готовы к бою. Вам не нужно тратить время на повторную настройку мыши и клавиатуры каждый раз, когда меняете компьютер. Одна синхронизация - и все готово к работе.

Особенности Razer Synapse:

  • Единая система настройки, позволяющая выполнять привязку функций и макросов для любых периферийных устройств Razer и сохранять готовые варианты конфигурации в облаке
  • Бесконечное количество сохраненных настроек и профилей
  • Обмен информацией между устройствами
