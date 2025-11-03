Razer Synapse - программное обеспечение для настройки устройств от компании Razer. Это полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer и мгновенно загружать их из облака в любой точке мира. Созданные вами варианты настройки и дополнения для устройств хранятся в сети. Вы можете загружать их когда угодно и где угодно, то есть, в любой момент вы полностью готовы к бою. Вам не нужно тратить время на повторную настройку мыши и клавиатуры каждый раз, когда меняете компьютер. Одна синхронизация - и все готово к работе.

Особенности Razer Synapse: