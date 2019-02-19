Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них. После выбора анализируемого диска этот инструмент детально покажет размер каждой папки в процентах, таким образом выявив самые объемные папки и файлы. При сканировании отдельных папок нет необходимости их разыскивать через меню программы - достаточно просто перетащить нужный элемент в рабочее окно программы, что является несомненным плюсом, ускоряющим работу.

Кроме того, очень наглядно отображаются размеры папок в графическом формате - круговая или растровая диаграммы. Единицы измерения папок и файлов устанавливаются пользователем самостоятельно - от байтов до гигабайтов. В целом Folder Size позволит пользователям проанализировать свои жесткие диски и оптимально распределить занимаемое пространство.