Folder Size 3.8.0.0
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
Mobogenie 3.3.7
Mobogenie - одно из лучших приложений для полного контроля и управления всем контентом на Android-устройствах при помощи персонального компьютера
Compare It! 4.2
Compare It! - Утилита сравнения и слияния текстовых файлов. 2 панели, подсветка различий в строках, встроенный редактор с подсветской синтаксиса, печать, отчеты,
Microsoft ActiveSync 4.5
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
Razer Synapse 2.21.00.830
Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer
Dropbox 66.4.84
Dropbox - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с облачным сервисом хранения данных. Приложение позволяет пользователю обмениваться файлами,