Таймер выключения - удобная программа, с помощью которой настраивается определенное время выключения компьютера. При этом важно помнить, что это приложение принудительно закроет все рабочие программы, а не сохраненные данные будут безвозвратно потеряны. Для удобства в настройках утилиты предусмотрено отображение обратного отсчета (от 5 до 60 секунд), когда выключение ПК может быть отменено.

Кроме основного назначения (выключения компьютера) из Таймера выключения можно перегрузить ПК, выйти из системы или задействовать спящий режим. Доступно несколько цветовых решений оформления внешнего стиля и интерфейса приложения (5 разных скинов).