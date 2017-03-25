Таймер выключения 2.7
Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время выключить или перезагрузить ПК, отправить его в спящий режим, а также выполнять другие операции. Присутствует защита настроек паролем
PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)
PowerOff - программный выключатель компьютера. Умеет выключать компьютер, а также перезагружать его, переводить в спящий или ждущий режимы по таймеру, завершить текущий сеанс пользователя, отключить (разорвать) сетевое соединение
Switch Off 3.5.1.950
Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера, разрыв модемного соединения, блокировку системы и т.д. Она также обеспечивает быстрый доступ к
BatteryCare 0.9.29
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука и помогает пользователю оптимизировать использование и производительность портативного устройства
SM Timer 2.1.3
SM Timer - бесплатная утилита, позволяющая в назначенное пользователем время выключить персональный компьютер. Присутствует опция автозагрузки приложения, которая используется для автоматического запуска таймера с ранее сохраненными параметрами
WakeMeUp 1.8.5.34
WakeMeUp - многофункциональный будильник для ПК под управлением ОС Windows, который позволяет вывести компьютер из спящего режима, оповестит пользователя о наступлении события, а также включит любимую интернет-радистанцию в качестве мелодии пробуждения