Battery Optimizer для Windows

Описание
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Оценка: 3.22/5 голосов - 26
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Управление питанием
Загрузок (сегодня/всего):3 / 33 592 | Статистика
Размер:2,52 Мб
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Battery Optimizer - утилита, позволяющая оптимизировать работу ноутбука с использованием систем диагностики и тестирования для получения наилучшего срока службы аккумулятора.
Данный инструмент гораздо более удобней, чем аналогичные программы мониторинга батареи, т.к. способен сообщать пользователю какой процент батарей можно сохранить изменением определенных аппаратных средств и услуг на ноутбуке. Эти настройки можно сохранить в виде профиля, так что в будущем их доступ будет быстрым и легким для использования в любое время.

Ключевые возможности программы:

  • Точная оценка заряда батареи (приобретение и потеря) при изменении настроек ноутбука
  • Расширенный мониторинг использования батареи с течением времени
  • Показ времени работы аккумулятора при определенных настройках системы
  • Простое и понятное управление использования аккумулятора
  • Увеличение срока службы батареи ноутбука
  • Возможность настройки предупреждения, когда использование батареи увеличивается до определенного уровня.
  • Простой и понятный интерфейс, позволяющий управлять батареей даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно.
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Отзывы о программе Battery Optimizer

Сергей про Battery Optimizer 3.2.1.8 [10-07-2019]

ХР не поддерживает
2 | 2 | Ответить

Сергей про Battery Optimizer 3.2.1.8 [10-07-2019]

ХР не поддерживает
2 | 2 | Ответить

Сергей про Battery Optimizer 3.2.0.6 [12-04-2019]

Установил программу ,запускаю, на когда доходит до яркости экрана -то ноутбук полностью отключается "Чёрный экран" и после перезапуска батарея почти полностью оказывается разряженной ,почему???
4 | 8 | Ответить

Петр про Battery Optimizer 3.0.5.18 [25-04-2017]

Программа зависала, пришлось её удалить.
3 | 5 | Ответить

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