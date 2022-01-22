Battery Optimizer для Windows
|Оценка:
|3.22/5 голосов - 26
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ReviverSoft
|Категория:
|Управление питанием
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 33 592 | Статистика
|Размер:
|2,52 Мб
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Battery Optimizer - утилита, позволяющая оптимизировать работу ноутбука с использованием систем диагностики и тестирования для получения наилучшего срока службы аккумулятора.
Данный инструмент гораздо более удобней, чем аналогичные программы мониторинга батареи, т.к. способен сообщать пользователю какой процент батарей можно сохранить изменением определенных аппаратных средств и услуг на ноутбуке. Эти настройки можно сохранить в виде профиля, так что в будущем их доступ будет быстрым и легким для использования в любое время.
Ключевые возможности программы:
- Точная оценка заряда батареи (приобретение и потеря) при изменении настроек ноутбука
- Расширенный мониторинг использования батареи с течением времени
- Показ времени работы аккумулятора при определенных настройках системы
- Простое и понятное управление использования аккумулятора
- Увеличение срока службы батареи ноутбука
- Возможность настройки предупреждения, когда использование батареи увеличивается до определенного уровня.
- Простой и понятный интерфейс, позволяющий управлять батареей даже не опытному пользователю быстро, легко и безопасно.
Таймер выключения - приложение, которое позволяет в заданное пользователем время...
BatteryCare - удобная программа, которая производит мониторинг циклов заряда/разряда...
BatteryInfoView - небольшая бесплатная утилита, которая отображает текущее состояние батареи...
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PowerOff 6.4-05beta (сборка от 18.01.2011)
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Отзывы о программе Battery Optimizer
Сергей про Battery Optimizer 3.2.0.6 [12-04-2019]
Установил программу ,запускаю, на когда доходит до яркости экрана -то ноутбук полностью отключается "Чёрный экран" и после перезапуска батарея почти полностью оказывается разряженной ,почему???
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Петр про Battery Optimizer 3.0.5.18 [25-04-2017]