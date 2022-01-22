Battery Optimizer - утилита, позволяющая оптимизировать работу ноутбука с использованием систем диагностики и тестирования для получения наилучшего срока службы аккумулятора.

Данный инструмент гораздо более удобней, чем аналогичные программы мониторинга батареи, т.к. способен сообщать пользователю какой процент батарей можно сохранить изменением определенных аппаратных средств и услуг на ноутбуке. Эти настройки можно сохранить в виде профиля, так что в будущем их доступ будет быстрым и легким для использования в любое время.

Ключевые возможности программы: