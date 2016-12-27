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DUMo для Windows

DUMo 2.8.2.51

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Описание DUMo 2.8.2.51Описание   Скачать DUMo 2.8.2.51СКАЧАТЬ (888 Кб) Скриншоты DUMo 2.8.2.51Скриншоты (3)   Статистика DUMo 2.8.2.51Статистика   Отзывы о DUMo 2.8.2.51Отзывы (2)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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DUMo - утилита для анализа драйверов всего установленного в системе оборудования. Программа просканирует компьютер, показывая версию драйвера, и в случае обнаружения устаревших драйверов предложит загрузить новую версию.

Таким образом, DUMo позволит поддерживать в компьютере самые современные драйвера, что важно для безопасной и безотказной работы установленного оборудования.

Скриншоты DUMo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 315
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы

Отзывы о программе DUMo

Назир про DUMo 2.7.1.45 [19-10-2016]

просто скачайте, сканируйте, после чего из анализа в отчете, в диспетчере устройств вручную обновите, не всё обновляется, но у меня температура в про*ессоре упал с 80 градусов до 40. Никаких утилит типа SUMo и DUMo, также платных не надо. Вручную обновите.
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olegarus про DUMo 2.2.0.20 [13-10-2015]

Очередная хрень из скана драйверов. Сканирует - потом типа купите и будет вам счастье
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