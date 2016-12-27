DUMo - утилита для анализа драйверов всего установленного в системе оборудования. Программа просканирует компьютер, показывая версию драйвера, и в случае обнаружения устаревших драйверов предложит загрузить новую версию.
Таким образом, DUMo позволит поддерживать в компьютере самые современные драйвера, что важно для безопасной и безотказной работы установленного оборудования.
просто скачайте, сканируйте, после чего из анализа в отчете, в диспетчере устройств вручную обновите, не всё обновляется, но у меня температура в про*ессоре упал с 80 градусов до 40. Никаких утилит типа SUMo и DUMo, также платных не надо. Вручную обновите. | | Ответить
olegarus про DUMo 2.2.0.20 [13-10-2015]
Очередная хрень из скана драйверов. Сканирует - потом типа купите и будет вам счастье 1 | 5 | Ответить