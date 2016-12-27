Назир просто скачайте, сканируйте, после чего из анализа в отчете, в диспетчере устройств вручную обновите, не всё обновляется, но у меня температура в про*ессоре упал с 80 градусов до 40. Никаких утилит типа SUMo и DUMo, также платных не надо. Вручную обновите.

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