Программы для Android » Игры » Гонки » Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для Android
Mad Skills Motocross 2 для Android

Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidОписание   Скачать Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidСКАЧАТЬ (61,77 Мб) Скриншоты Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidОтзывы (0)  Видеоролик к программе Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для AndroidВидеоролик  
Оцените программу!
2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mad Skills Motocross 2 – из названия игры не сложно догадаться, что она целиком и полностью посвящается мотокроссу. Тут существует два режима игры – карьера (кроме открытия новых трасс и мотоциклов существует возможность соревноваться с друзьями из социальных сетей) и мультиплеер (необходимо использовать учетную запись Facebook, Twitter или Game Center).

В игре вас ожидают:

  • 11 различных мотоциклов с разными характеристиками.
  • Реалистичная физика байка.
  • Большое количество треков.
  • Возможность играть с друзьями или случайным соперником.
  • Еженедельные конкурсы.
  • Кастомизация мотоцикла и внешнего вида байкера. 
Что нового в Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для Android?
  • Исправление ошибок.
Скриншоты Mad Skills Motocross 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 333
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки
ТОП-сегодня раздела "Гонки"
 

Need for Speed No Limits 2.1.1 для Android

Need for Speed No Limits – популярная гоночная серия пришла на Android. Любители максимальных скоростей смогут жечь резину, включать нитро, соревноваться с другими

Speedy Truck : Hill Racing 2.10 для Android

Пьяный водитель управляет грузовиком на сумасшедшей скорости, сметающим все на своем пути - это веселая гонка Speedy Truck : Hill Racing

Clean Race 1.1.2 для Android

Clean Race - отличная игра для Android, которая придется по душе всем поклонникам высокой скорости и крутых автомобилей. Игроку предстоит выступить в роли отчаянного

Racing Horizon 1.0.8 для Android

Racing Horizon – реалистичные гонки на сумасшедшей скорости не оставят равнодушными любителей быстрой езды. Проходите задания или гоняйтесь с другими игроками

Racing Moto 1.2.10 для Android

Racing Moto - гоняйте на байке по дорогам, обгоняя все встречные машины. Уворачивайтесь от столкновений с ними, газуйте, коснувшись дисплея Android-смартфона. Дроги

Asphalt Moto 1.2.23 для Android

Asphalt Moto – сумасшедшие поездки на мотоцикле по ночному городу. Собирайте как можно больше монет, открывайте новые локации и мотоциклы. Нажатием на дисплей можно

скачать Adguard

Отзывы о программе Mad Skills Motocross 2

Admin

Отзывов о программе Mad Skills Motocross 2 2.5.8 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 