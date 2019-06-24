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Traffic Rider для Android

Traffic Rider 1.4 для Android

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Описание Traffic Rider 1.4 для AndroidОписание   Скачать Traffic Rider 1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (99,43 Мб) Скриншоты Traffic Rider 1.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Traffic Rider 1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Traffic Rider 1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Traffic Rider - увлекательный гоночный симулятор для Андроид, в котором игроку предстоит освоить мастерство вождения мотоцикла. Гоняйте на байке по разнообразным трассам, обгоняя других.

Обгоняя автомобили вплотную на скорости 100 км/ч, можно получить больше бонусных очков и игровой валюты. Если ехать по встречке на дороге с двухсторонним движением, можно получить дополнительные очки и наличку.

Также присутствует возможность обновлять и покупать новые байки, чтобы завершать миссии в карьерном режиме (доступно более 70 миссий).

Особенности игры:

  • Обзор камеры от первого лица.
  • 29 видов мотоциклов.
  • Реалистичный рокот мотора, записанный с реальных байков.
  • Детализированная графика — дневной и ночной вариант.
  • Карьерный режим с 70+ миссиями.
  • Веб-таблицы лидеров и 30+ достижений.
Traffic Rider
Traffic Rider
Traffic Rider
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГонки
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Отзывы о программе Traffic Rider

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