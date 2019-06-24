Traffic Rider - увлекательный гоночный симулятор для Андроид, в котором игроку предстоит освоить мастерство вождения мотоцикла. Гоняйте на байке по разнообразным трассам, обгоняя других.

Обгоняя автомобили вплотную на скорости 100 км/ч, можно получить больше бонусных очков и игровой валюты. Если ехать по встречке на дороге с двухсторонним движением, можно получить дополнительные очки и наличку.

Также присутствует возможность обновлять и покупать новые байки, чтобы завершать миссии в карьерном режиме (доступно более 70 миссий).

Особенности игры: