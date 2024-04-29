Racing Moto для Android
|Оценка:
|4.58/5 голосов - 28
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DroidHen
|Категории:
|Аркады и 2D - Гонки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 46 442 | Статистика
|Размер:
|8.12 Мб
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Racing Moto – выберите свой первый мотоцикл и отправляйтесь гонять на нем по загруженным автомобилями улицам. Разгоняйтесь до максимальной скорости на оживленных улицах в час пик и попробуйте обгонять машины на сумасшедшей скорости. В игре присутствуют несколько локаций: городские трассы, мосты, пустыня, побережье и лесная местность.
Управление мотоциклом происходит с помощью наклонов устройства, а ускорение мотоцикла происходит благодаря тапам по дисплею. Постарайтесь набрать как можно больше баллов, пролетая по дороге на высокой скорости. В процессе игры вам будет предложено поменять мотоцикл на более мощные и футуристические модели.
- исправлены ошибки
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Отзывы о программе Racing Moto
таня про Racing Moto 1.2.6 для Android [17-02-2013]
у меня планшет всьо крута роботает прикольная игра))))))))
6 | 6 | Ответить
Neko-Sasuke про Racing Moto 1.2.0 для Android [03-06-2012]
У меня на планшете он нормально не работает только боком (((
6 | 6 | Ответить