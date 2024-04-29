Racing Moto для Android

Описание
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Оценка: 4.58/5 голосов - 28
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Аркады и 2D - Гонки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 46 442 | Статистика
Размер:8.12 Мб
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Racing Moto скриншот № 1
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Racing Moto скриншот № 3
Racing Moto скриншот № 4

Racing Moto – выберите свой первый мотоцикл и отправляйтесь гонять на нем по загруженным автомобилями улицам. Разгоняйтесь до максимальной скорости на оживленных улицах в час пик и попробуйте обгонять машины на сумасшедшей скорости. В игре присутствуют несколько локаций: городские трассы, мосты, пустыня, побережье и лесная местность.

Управление мотоциклом происходит с помощью наклонов устройства, а ускорение мотоцикла происходит благодаря тапам по дисплею. Постарайтесь набрать как можно больше баллов, пролетая по дороге на высокой скорости. В процессе игры вам будет предложено поменять мотоцикл на более мощные и футуристические модели. 

Что нового в Racing Moto 1.2.20?
  • исправлены ошибки
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Отзывы о программе Racing Moto

Ден про Racing Moto 1.2.6 для Android [16-07-2013]

Работает!Спс
6 | 6 | Ответить

Дядя Ваня про Racing Moto 1.2.6 для Android [13-07-2013]

Нормально!!!
6 | 6 | Ответить

таня про Racing Moto 1.2.6 для Android [17-02-2013]

у меня планшет всьо крута роботает прикольная игра))))))))
6 | 6 | Ответить

Neko-Sasuke про Racing Moto 1.2.0 для Android [03-06-2012]

У меня на планшете он нормально не работает только боком (((
6 | 6 | Ответить

Николай про Racing Moto 1.1.4 для Android [17-02-2012]

норм
6 | 6 | Ответить

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