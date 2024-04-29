Racing Moto – выберите свой первый мотоцикл и отправляйтесь гонять на нем по загруженным автомобилями улицам. Разгоняйтесь до максимальной скорости на оживленных улицах в час пик и попробуйте обгонять машины на сумасшедшей скорости. В игре присутствуют несколько локаций: городские трассы, мосты, пустыня, побережье и лесная местность.

Управление мотоциклом происходит с помощью наклонов устройства, а ускорение мотоцикла происходит благодаря тапам по дисплею. Постарайтесь набрать как можно больше баллов, пролетая по дороге на высокой скорости. В процессе игры вам будет предложено поменять мотоцикл на более мощные и футуристические модели.