Шашки для Android

Шашки 2.5.6 для Android

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Описание Шашки 2.5.6 для AndroidОписание   Скачать Шашки 2.5.6 для AndroidСКАЧАТЬ (54,31 Мб) Скриншоты Шашки 2.5.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Шашки 2.5.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шашки 2.5.6 для AndroidОтзывы (0)  
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3.55 из 5, всего оценок - 9
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Шашки - отличная реализация популярной настольной игры в шашки. Присутствует возможность играть как против компьютера, так и против человека, причем это можно делать и на одном устройстве и в сетевом режиме. Имеется несколько режимов игры, как например русские шашки, английские, американский пул, Поддавки, диагональные, турецкие, тайские, слепые и пр., а также 4 уровня сложности.

Вид доски можно изменить на «перспективу» или оставить более привычный вид сверху. Шашки также поддаются кастомизации: присутствуют тематические шашки (к 9 мая, 8 марта и т.д.) или специальные раскраски, которые можно разблокировать в онлайн сражениях и турнирах.

Что нового в Шашки 2.5.6 для Android?
  • добавлено окно выбора соперника перед игрой.
  • мелкие правки.
Скриншоты Шашки:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)3 / 9 854
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыШахматы, шашки
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