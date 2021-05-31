Простые тактики для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категории:Обучающий софт - Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 854 | Статистика
Размер:11,28 Мб
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Простые тактики - беспрецедентная программа обучения шахматам. В серию включены курсы по тактике, стратегии, дебютам, миттельшпилям и эндшпилям, которые разделены на уровни от начинающих до опытных шахматистов и настоящих профессионалов.

Курс разработан на основе книги Сергея Иващенко "Учебник шахматных комбинаций, 1А и 1Б", бестселлере, который стал шахматной сенсацией и был продан более чем 200,000 экземплярах. В общей сложности 1200 упражнений для начинающих шахматистов, как взрослых, так и детей. В качестве учебного материала используются элементарные и несложные задания (1-, 2- и 3-ходовые).

Преимущества программы:

  • Задачи высокого качества, которые проверены на корректность
  • Для решения задачи нужно ввести несколько принципиальных ходов, заданных автором задачи
  • Различные уровни сложности задач
  • Различные цели, которые нужно достигать в задачах
  • Программа дает подсказки при ошибках
  • Для типичных ошибочных ходов даются опровержения
  • Любую позицию из задачи можно разыграть против компьютера
  • Интерактивные теоретические уроки
  • Структурированное оглавление
  • Программа отслеживает изменение рейтинга (ELO) игрока в процессе обучения
  • Режим теста с гибкими настройками
  • Режим закладок для понравившихся упражнений
  • Приложение адаптировано к большому экрану планшета.
  • Приложение полностью переведено на русский язык
  • Для работы не требуется подключение к интернету
Что нового в Простые тактики 1.3.10?
  • Добавлены настройки уведомлений; выбирайте, какие уведомления необходимо показывать в Практике
  • Кнопка "вперед" на главной странице теперь открывает новое упражнение
  • Добавлена опция экспорта задач в Instagram
  • Улучшен ночной режим, теперь доступна опция "Как в системе" для соответствия текущей теме устройства
  • Цвета статистики изменены на более яркие
  • Добавлено копирование полного PGN партии в режим анализа после игры
  • Различные исправления и улучшения
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