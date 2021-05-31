Простые тактики для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chess King
|Категории:
|Обучающий софт - Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 854 | Статистика
|Размер:
|11,28 Мб
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Простые тактики - беспрецедентная программа обучения шахматам. В серию включены курсы по тактике, стратегии, дебютам, миттельшпилям и эндшпилям, которые разделены на уровни от начинающих до опытных шахматистов и настоящих профессионалов.
Курс разработан на основе книги Сергея Иващенко "Учебник шахматных комбинаций, 1А и 1Б", бестселлере, который стал шахматной сенсацией и был продан более чем 200,000 экземплярах. В общей сложности 1200 упражнений для начинающих шахматистов, как взрослых, так и детей. В качестве учебного материала используются элементарные и несложные задания (1-, 2- и 3-ходовые).
Преимущества программы:
- Задачи высокого качества, которые проверены на корректность
- Для решения задачи нужно ввести несколько принципиальных ходов, заданных автором задачи
- Различные уровни сложности задач
- Различные цели, которые нужно достигать в задачах
- Программа дает подсказки при ошибках
- Для типичных ошибочных ходов даются опровержения
- Любую позицию из задачи можно разыграть против компьютера
- Интерактивные теоретические уроки
- Структурированное оглавление
- Программа отслеживает изменение рейтинга (ELO) игрока в процессе обучения
- Режим теста с гибкими настройками
- Режим закладок для понравившихся упражнений
- Приложение адаптировано к большому экрану планшета.
- Приложение полностью переведено на русский язык
- Для работы не требуется подключение к интернету
- Добавлены настройки уведомлений; выбирайте, какие уведомления необходимо показывать в Практике
- Кнопка "вперед" на главной странице теперь открывает новое упражнение
- Добавлена опция экспорта задач в Instagram
- Улучшен ночной режим, теперь доступна опция "Как в системе" для соответствия текущей теме устройства
- Цвета статистики изменены на более яркие
- Добавлено копирование полного PGN партии в режим анализа после игры
- Различные исправления и улучшения
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Отзывы о программе Простые тактики
Admin
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