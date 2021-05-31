Простые тактики - беспрецедентная программа обучения шахматам. В серию включены курсы по тактике, стратегии, дебютам, миттельшпилям и эндшпилям, которые разделены на уровни от начинающих до опытных шахматистов и настоящих профессионалов.

Курс разработан на основе книги Сергея Иващенко "Учебник шахматных комбинаций, 1А и 1Б", бестселлере, который стал шахматной сенсацией и был продан более чем 200,000 экземплярах. В общей сложности 1200 упражнений для начинающих шахматистов, как взрослых, так и детей. В качестве учебного материала используются элементарные и несложные задания (1-, 2- и 3-ходовые).

Преимущества программы: