Checkers Free – отличная игра в шашки для Android-смартфонов и планшетов. Пользователю предлагается несколько сложности, возможность играть как с AI, так и с другим человеком на одном устройстве, можно выбирать цвет шашек и доски, ведется детальная статистика для каждого уровня сложности, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.

Особенности игры: