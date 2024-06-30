Checkers Free для Android

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Оценка: 4.40/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.68 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 17 370 | Статистика
Размер:19.79 Мб
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Checkers Free – отличная игра в шашки для Android-смартфонов и планшетов. Пользователю предлагается несколько сложности, возможность играть как с AI, так и с другим человеком на одном устройстве, можно выбирать цвет шашек и доски, ведется детальная статистика для каждого уровня сложности, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.

Особенности игры:

  • 12 уровней сложности.
  • 6 видов шашек и 7 вариантов игровой доски.
  • Поддержка планшетов и смартфонов.
  • Поддержка двух видов правил: с обязательным захватом и без него. 
Что нового в Checkers Free 2.68?
  • Updated SDKs
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Отзывы о программе Checkers Free

КоТнстантин про Checkers Free 1.302 для Android [27-08-2012]

Отличная прога,идет на весь екран планшета(а не размером в 3 дюйма)включается просто и быстро НО ПРАВИЛА ИГРЫ КИТАЙСКИЕ / БОЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН,ДАМКА ХОДИТ ТАК ЖЕ КАК И ШАШКА.....втопку
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