Checkers Free для Android
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AI Factory Limited
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 17 370 | Статистика
|Размер:
|19.79 Мб
|СКАЧАТЬ
Checkers Free – отличная игра в шашки для Android-смартфонов и планшетов. Пользователю предлагается несколько сложности, возможность играть как с AI, так и с другим человеком на одном устройстве, можно выбирать цвет шашек и доски, ведется детальная статистика для каждого уровня сложности, присутствует функция отмены хода и встроенный помощник.
Особенности игры:
- 12 уровней сложности.
- 6 видов шашек и 7 вариантов игровой доски.
- Поддержка планшетов и смартфонов.
- Поддержка двух видов правил: с обязательным захватом и без него.
- Updated SDKs
Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается...
Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или...
Бесплатные шашки для мобильных Android-устройств. Присутствует поддержка десяти различных...
Сыграйте со своими друзьями или с искусственным интеллектом в самую популярную...
Отличная вариация классических шашек для Android, благодаря которой можно сыграть против...
Checkers Free – неплохая реализация шашек со всеми необходимыми атрибутами комфортной игры....
Отзывы о программе Checkers Free
КоТнстантин про Checkers Free 1.302 для Android [27-08-2012]
Отличная прога,идет на весь екран планшета(а не размером в 3 дюйма)включается просто и быстро НО ПРАВИЛА ИГРЫ КИТАЙСКИЕ / БОЙ НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН,ДАМКА ХОДИТ ТАК ЖЕ КАК И ШАШКА.....втопку
6 | 7 | Ответить