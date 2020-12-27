Шахматы для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.7.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 212 | Статистика
Размер:2,86 Мб
СКАЧАТЬ
Шахматы скриншот № 2
Шахматы скриншот № 3
Шахматы скриншот № 4

Шахматы - мобильная версия одной из старейших стратегических игр в мире. Шахматы являются отличной настольной логической игрой, которая развивает такие навыки как тактику, стратегию, зрительную память. Цель игры состоит в том, чтобы поставить мат королю противника.

Особенности игры:

  • Девять уровней сложности.
  • Помощник игры.
  • Звезды при победе без отмены.
  • Пять разных тем.
  • Два вида на доску.
  • Поочередный режим.
  • Режим двух игроков.
  • Реалистичная графика.
  • Функция сохранения.
  • Звуковые эффекты.
  • Небольшой размер приложения.
ТОП-сегодня раздела "Шахматы, шашки"
 

скачать Chess FreeChess Free 3.255

Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или...

скачать ШашкиШашки 4.3.8

Бесплатные шашки для мобильных Android-устройств. Присутствует поддержка десяти различных...

скачать ChessChess 1.8

Chess - классические шахматы. Есть возможность играть против компьютера или против реальных...

скачать ШашкиШашки 1.58.2

Отличная вариация классических шашек для Android, благодаря которой можно сыграть против...

скачать Dalmax CheckersDalmax Checkers 7.3.2

Dalmax Checkers - шашки для Android. Поддерживается игра вдвоем против человека и в одиночку против...

скачать Chinese Dark ChessChinese Dark Chess 1.4.6

Chinese Dark Chess - вариация китайских шахмат для Android. Вы можете выбрать вариант оформления...

Отзывы о программе Шахматы

Admin

Отзывов о программе Шахматы 2.7.4 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв