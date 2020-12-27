Шахматы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.7.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Chess Prince
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 212 | Статистика
|Размер:
|2,86 Мб
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Шахматы - мобильная версия одной из старейших стратегических игр в мире. Шахматы являются отличной настольной логической игрой, которая развивает такие навыки как тактику, стратегию, зрительную память. Цель игры состоит в том, чтобы поставить мат королю противника.
Особенности игры:
- Девять уровней сложности.
- Помощник игры.
- Звезды при победе без отмены.
- Пять разных тем.
- Два вида на доску.
- Поочередный режим.
- Режим двух игроков.
- Реалистичная графика.
- Функция сохранения.
- Звуковые эффекты.
- Небольшой размер приложения.
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