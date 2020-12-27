ТОП-сегодня раздела "Шахматы, шашки"

Chess Free 3.255 Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или...

Шашки 4.3.8 Бесплатные шашки для мобильных Android-устройств. Присутствует поддержка десяти различных...

Chess 1.8 Chess - классические шахматы. Есть возможность играть против компьютера или против реальных...

Шашки 1.58.2 Отличная вариация классических шашек для Android, благодаря которой можно сыграть против...

Dalmax Checkers 7.3.2 Dalmax Checkers - шашки для Android. Поддерживается игра вдвоем против человека и в одиночку против...