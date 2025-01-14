Русские шашки - это классическая настольная игра, пользующаяся очень большой популярностью не только в России, но также и во многих других странах. Шашки - это очень интересная игра, которая поможет Вам не только развить свое логическое мышление, но и стратегические навыки. С помощью этой замечательной программы Вы сможете сразится со своими друзьями или с искусственным интеллектом, подбирая подходящий для себя уровень сложности.

Основные особенности Русские шашки:

Возможность онлайн игры.

Установка родительского контроля настроек.

Статистика и ЕЛО рейтинг, достижения и таблицы лидеров, чат.

Самые известные дебюты.

Возможность расстановки фигуры.

Возможность сохранить и продолжить партию.

Возможность игры вдвоем на одном устройстве.

Присутствует функция отмены хода.

Удобный и простой пользовательский интерфейс.

В целом, приложение порадует всех любителей этой настольной игры, позволив лучше освоить все тонкости шашечных баталий.