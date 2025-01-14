Русские Шашки для Android
|Оценка:
|2.80/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.20.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Miroslav Kisly
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 316 | Статистика
|Размер:
|13.98 Мб
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Русские шашки - это классическая настольная игра, пользующаяся очень большой популярностью не только в России, но также и во многих других странах. Шашки - это очень интересная игра, которая поможет Вам не только развить свое логическое мышление, но и стратегические навыки. С помощью этой замечательной программы Вы сможете сразится со своими друзьями или с искусственным интеллектом, подбирая подходящий для себя уровень сложности.
Основные особенности Русские шашки:
- Возможность онлайн игры.
- Установка родительского контроля настроек.
- Статистика и ЕЛО рейтинг, достижения и таблицы лидеров, чат.
- Самые известные дебюты.
- Возможность расстановки фигуры.
- Возможность сохранить и продолжить партию.
- Возможность игры вдвоем на одном устройстве.
- Присутствует функция отмены хода.
- Удобный и простой пользовательский интерфейс.
В целом, приложение порадует всех любителей этой настольной игры, позволив лучше освоить все тонкости шашечных баталий.
- Добавлены комбинации, улучшен анализ игр, некоторые поправки
[v11.20.0]
- 12-й уровень сложности
- Визуализация дебютов и онлайн игрока
- Добавлены новые дебюты
- Другие небольшие исправления
[v11.18.0]
- Система онлайн жалоб
- Новые доски из международных шашек
[Раньше]
- Bluetooth поправка для 12/13 Андроида
- Новые головоломки
- Много других поправок
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Отзывы о программе Русские Шашки
Anatoliy про Русские Шашки 9.0.1 для Android [16-08-2017]
Отличная программа для игры в русские шашки. Очень понравилось то, что в меню программы включены:возможности решать задачи, устанавливать свою позицию для игры, изучать дебюты.
6 | 6 | Ответить
Эдуард Николаевич про Русские Шашки 7.0.0 для Android [04-11-2015]
Это самая хорошая во всех отношениях программа русских шашек.Но никак
не найду ее вариант для виндовс.Может подскажете.На андроиде есть-там
не очень комфортно играть.
Anders.38.xx.vek@ya.ru
6 | 7 | Ответить