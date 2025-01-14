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Русские Шашки для Android

Описание
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Оценка: 2.80/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.20.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 316 | Статистика
Размер:13.98 Мб
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Русские Шашки скриншот № 1
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Русские шашки - это классическая настольная игра, пользующаяся очень большой популярностью не только в России, но также и во многих других странах. Шашки - это очень интересная игра, которая поможет Вам не только развить свое логическое мышление, но и стратегические навыки. С помощью этой замечательной программы Вы сможете сразится со своими друзьями или с искусственным интеллектом, подбирая подходящий для себя уровень сложности.

Основные особенности Русские шашки:

  • Возможность онлайн игры.
  • Установка родительского контроля настроек.
  • Статистика и ЕЛО рейтинг, достижения и таблицы лидеров, чат.
  • Самые известные дебюты.
  • Возможность расстановки фигуры.
  • Возможность сохранить и продолжить партию.
  • Возможность игры вдвоем на одном устройстве.
  • Присутствует функция отмены хода.
  • Удобный и простой пользовательский интерфейс.

В целом, приложение порадует всех любителей этой настольной игры, позволив лучше освоить все тонкости шашечных баталий.

Что нового в Русские Шашки 11.20.10?
  • Добавлены комбинации, улучшен анализ игр, некоторые поправки

[v11.20.0]

  • 12-й уровень сложности
  • Визуализация дебютов и онлайн игрока
  • Добавлены новые дебюты
  • Другие небольшие исправления

[v11.18.0]

  • Система онлайн жалоб
  • Новые доски из международных шашек

[Раньше]

  • Bluetooth поправка для 12/13 Андроида
  • Новые головоломки
  • Много других поправок
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Отзывы о программе Русские Шашки

Anatoliy про Русские Шашки 9.0.1 для Android [16-08-2017]

Отличная программа для игры в русские шашки. Очень понравилось то, что в меню программы включены:возможности решать задачи, устанавливать свою позицию для игры, изучать дебюты.
6 | 6 | Ответить

Эдуард Николаевич про Русские Шашки 7.0.0 для Android [04-11-2015]

Это самая хорошая во всех отношениях программа русских шашек.Но никак
не найду ее вариант для виндовс.Может подскажете.На андроиде есть-там
не очень комфортно играть.
Anders.38.xx.vek@ya.ru
6 | 7 | Ответить

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