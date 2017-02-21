Hetman NTFS Recovery для Windows

Hetman NTFS Recovery 2.6

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Описание Hetman NTFS Recovery 2.6Описание   Скачать Hetman NTFS Recovery 2.6СКАЧАТЬ (14,07 Мб) Скриншоты Hetman NTFS Recovery 2.6Скриншоты (6)   Статистика Hetman NTFS Recovery 2.6Статистика   Отзывы о Hetman NTFS Recovery 2.6Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Hetman NTFS Recovery - программа для восстановления информации с NTFS разделов жесткого или SSD дисков. Этот инструмент вернет случайно удаленную информацию с рабочих дисков, возвратит важные данные с “битых” или поврежденных винчестеров, восстановит файлы и папки после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, а также восстановит случайно удаленные файлы с системного раздела.

Программа анализирует содержимое жесткого диска на наличие остатков следов файлов, которые были удалены с NTFS раздела, что и позволяет в последствии вернуть их. Перед восстановлением данных есть возможность просмотреть содержимое файлов и восстановить именно те файлы, которые действительно нужны. Благодаря встроенному мастеру подсказок работать с программой довольно удобно, а пошаговый режим поможет найти и восстановить информацию с дисков даже совершенно не опытным пользователям.

Что нового в Hetman NTFS Recovery 2.6?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
Скриншоты Hetman NTFS Recovery:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1800 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
 Вирусов нет в Hetman NTFS Recovery 2.5 ( 2 Февраль 2016)

Отзывы о программе Hetman NTFS Recovery

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