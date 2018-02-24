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Автотранспорт для Windows

Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home Edition

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Описание Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home EditionОписание   Скачать Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home EditionСКАЧАТЬ (21,22 Мб) Скриншоты Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home EditionСкриншоты (9)   Статистика Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home EditionСтатистика   Отзывы о Автотранспорт 14.41.0 от 29.01.2018 Home EditionОтзывы (5)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать всю информацию по заправкам, расходам, приобретенным запчастям и материалам, сервисному обслуживанию и ремонту, а также другим операциям, которые связаны с наличием и эксплуатацией автотранспорта. Это приложение по своему функционалу может пригодиться как организациям, имеющим собственный автопарк, так обычным автовладельцам.

Программа состоит из нескольких основных модулей. В модуле «Транспорт» содержится вся информация о транспортных средствах, времени прохождения техобслуживания, продления страховок, выполнения определенных мероприятий контролируемых по пробегу ТС, а также всех прочих расходах на ТС. Модуль «Персонал» предоставляет данные о сотрудниках, о закреплении за водителями ТС, предупредительной работе с персоналом, медицинских осмотрах, ДТП и т.д. Модуль «Календарь» является средством создания расписаний и различных событий. Модуль «Путевые листы» предназначен для автоматизации выпуска первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей) и формирование сводных выходных форм по показателям, введенным в путевых листах.

Основные возможности программы:

  • Учет автотранспорта (включая паспорт транспортного средства);
  • Учет списочного состава (с фотографиями) персонала;
  • Планирование сервисного обслуживания и ремонтов;
  • Учет расходов топлива, автозапчастей, инструмента;
  • Учет первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей);
  • Учет документов, хранение файлов в единой базе данных;
  • Напоминания о запланированных событиях;
  • Формирование отчетов и диаграмм;
  • Многопользовательский режим работы.  

Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала. Не доступна функция E-mail рассылки. Модуль «Склад» не допускает хранение более 20 записей в таблице «Товары». Ограниченное количество активных учетных записей в многопользовательском режиме (одна активная учетная запись).

Скриншоты Автотранспорт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 554
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Авто - Транспорт
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Отзывы о программе Автотранспорт

Разработчик про Автотранспорт 14.31 от 09.07.2016 Home Edition [26-12-2017]

Возможно написать для Андроида.
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Константин про Автотранспорт 14.31 от 09.07.2016 Home Edition [25-12-2017]

Здравствуйте , возможно ли создание подобной программы для айфон?
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Алексей про Автотранспорт 13.01 Home Edition [09-12-2015]

Почему то числится как "бесплатная", а в описании к загрузке является "условно бесплатной"...
5 | 8 | Ответить

из деревни садовод про Автотранспорт 10.2 Home Edition [22-03-2015]

Хорошая, простая программа.
2 | | Ответить

Игорь про Автотранспорт 3.1 Home Edition [25-07-2014]

Все что необходимо в работе имеется в данной программе Версия неплохая
1 | | Ответить

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