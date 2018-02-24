Автотранспорт - программа для учета транспортных средств, позволяющая систематизировать всю информацию по заправкам, расходам, приобретенным запчастям и материалам, сервисному обслуживанию и ремонту, а также другим операциям, которые связаны с наличием и эксплуатацией автотранспорта. Это приложение по своему функционалу может пригодиться как организациям, имеющим собственный автопарк, так обычным автовладельцам.

Программа состоит из нескольких основных модулей. В модуле «Транспорт» содержится вся информация о транспортных средствах, времени прохождения техобслуживания, продления страховок, выполнения определенных мероприятий контролируемых по пробегу ТС, а также всех прочих расходах на ТС. Модуль «Персонал» предоставляет данные о сотрудниках, о закреплении за водителями ТС, предупредительной работе с персоналом, медицинских осмотрах, ДТП и т.д. Модуль «Календарь» является средством создания расписаний и различных событий. Модуль «Путевые листы» предназначен для автоматизации выпуска первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей) и формирование сводных выходных форм по показателям, введенным в путевых листах.

Основные возможности программы:

Учет автотранспорта (включая паспорт транспортного средства);

Учет списочного состава (с фотографиями) персонала;

Планирование сервисного обслуживания и ремонтов;

Учет расходов топлива, автозапчастей, инструмента;

Учет первичной документации (путевых листов легковых и грузовых автомобилей);

Учет документов, хранение файлов в единой базе данных;

Напоминания о запланированных событиях;

Формирование отчетов и диаграмм;

Многопользовательский режим работы.

Внимание! Лицензия Home Edition бесплатная и подходит для автолюбителей имеющих не более 2 транспортных средств и персонала. Не доступна функция E-mail рассылки. Модуль «Склад» не допускает хранение более 20 записей в таблице «Товары». Ограниченное количество активных учетных записей в многопользовательском режиме (одна активная учетная запись).