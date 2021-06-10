Отзывы о программе ПиМаркет

Давид Не могу поменять дату продажи, как это сделать? Или это только с лицензией возможно?

| | Ответить

Владимир Здравствуйте, Алина.

Программа ПиМаркет автоматически считает процент запаса товаров относительно количества в остатке к последнему поступлению. Другие возможности программы по планированию закупок Вы можете узнать написав в техподдержку support@pimarket.ru

2 | 6 | Ответить

Алина Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выставлять плановый запас. Чтобы раз в период выводить отчет по закупке товаров, остаток которых приближается или приблизился к указанному минимуму на остатке?

10 | 8 | Ответить

Владимир А у нас вчера с импортом автозапчастей всё получилось - файл с остатками из 1С загнали в ПиМаркет через "Импорт накладной".

Андрей, Вы в техподдержку ПиМаркет пробовали обращаться? Помогут.

5 | 3 | Ответить