ПиМаркет для Windows

Описание
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Оценка: 4.85/5 голосов - 7
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2900 руб.
Ограничение:21 день
Версия:2020 8.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Торговля - Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 021 | Статистика
Размер:20,37 Мб
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ПиМаркет - программа для автоматизации работы магазина. Ведет учет в розничной торговле, подсчитывает прибыль и расходы, печатает чеки и ценники, планирует закупки, контролирует недостачу.

Программа проста и удобна в использовании. В любой момент вы сможете получать наглядную и достоверную информацию о наличии товара, прибыли, закупках, налоговую отчетность, ценники и прайс-листы, внутренние накладные и др. Документы для покупателей могут быть сформированы на вашем национальном языке.

Особенности:

  • Позоляет завести любые виды товаров.
  • Ведет учёт расходов на зарплату, рекламу и т.п.
  • Ведет учёт доходов от услуг.
  • Импорт накладных из файла поставщиков.
  • Экспорт в Excel, Word.
  • Работа на нескольких компьютерах.
  • Перенос данных из магазина в офис или магазин.
  • Печать товарных чеков - замена кассовому аппарату.
  • Пароли доступа к данным.
  • Создание собственного списка товаров для ценников. Количество ценников может быть:
    • по 1 шт на каждое наименование;
    • по одному ценнику на каждую единицу товара в остатке;
    • любое указанное вами количество.
Что нового в ПиМаркет 2020 8.59?
  • добавлена возможность указать наименование товара в чеке коррекции (по новым требованиям законодательства)
  • для ККТ "Меркурий": исправлена ошибка при продаже маркированных товаров
  • для ККТ "Штрих": доработана возможность открытия и закрытия смены с указанием ФИО и ИНН Кассира
  • для пользователей бонусной системы: можно выполнить обнуление баланса всех или некоторых клиентов, для этого запустите "панель управления" бонусами и измените баланс на минус 100%
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Отзывы о программе ПиМаркет

Давид про ПиМаркет 2015 7.42 [22-05-2021]

Не могу поменять дату продажи, как это сделать? Или это только с лицензией возможно?
| | Ответить

Владимир про ПиМаркет 2015 7.10 [11-05-2015]

Здравствуйте, Алина.
Программа ПиМаркет автоматически считает процент запаса товаров относительно количества в остатке к последнему поступлению. Другие возможности программы по планированию закупок Вы можете узнать написав в техподдержку support@pimarket.ru
2 | 6 | Ответить

Алина про ПиМаркет 2015 7.10 [18-04-2015]

Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выставлять плановый запас. Чтобы раз в период выводить отчет по закупке товаров, остаток которых приближается или приблизился к указанному минимуму на остатке?
10 | 8 | Ответить

Владимир про ПиМаркет 2015 7.06 [19-03-2015]

А у нас вчера с импортом автозапчастей всё получилось - файл с остатками из 1С загнали в ПиМаркет через "Импорт накладной".
Андрей, Вы в техподдержку ПиМаркет пробовали обращаться? Помогут.
5 | 3 | Ответить

строитель про ПиМаркет 2015 7.06 [16-03-2015]

Хорошая, простая, удобная.
5 | 2 | Ответить

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