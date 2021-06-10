ПиМаркет для Windows
|Оценка:
|4.85/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 2900 руб.
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|2020 8.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Пименов В.А.
|Категории:
|Торговля - Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 021 | Статистика
|Размер:
|20,37 Мб
|СКАЧАТЬ
ПиМаркет - программа для автоматизации работы магазина. Ведет учет в розничной торговле, подсчитывает прибыль и расходы, печатает чеки и ценники, планирует закупки, контролирует недостачу.
Программа проста и удобна в использовании. В любой момент вы сможете получать наглядную и достоверную информацию о наличии товара, прибыли, закупках, налоговую отчетность, ценники и прайс-листы, внутренние накладные и др. Документы для покупателей могут быть сформированы на вашем национальном языке.
Особенности:
- Позоляет завести любые виды товаров.
- Ведет учёт расходов на зарплату, рекламу и т.п.
- Ведет учёт доходов от услуг.
- Импорт накладных из файла поставщиков.
- Экспорт в Excel, Word.
- Работа на нескольких компьютерах.
- Перенос данных из магазина в офис или магазин.
- Печать товарных чеков - замена кассовому аппарату.
- Пароли доступа к данным.
- Создание собственного списка товаров для ценников. Количество ценников может быть:
- по 1 шт на каждое наименование;
- по одному ценнику на каждую единицу товара в остатке;
- любое указанное вами количество.
- добавлена возможность указать наименование товара в чеке коррекции (по новым требованиям законодательства)
- для ККТ "Меркурий": исправлена ошибка при продаже маркированных товаров
- для ККТ "Штрих": доработана возможность открытия и закрытия смены с указанием ФИО и ИНН Кассира
- для пользователей бонусной системы: можно выполнить обнуление баланса всех или некоторых клиентов, для этого запустите "панель управления" бонусами и измените баланс на минус 100%
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Отзывы о программе ПиМаркет
Давид про ПиМаркет 2015 7.42 [22-05-2021]
Не могу поменять дату продажи, как это сделать? Или это только с лицензией возможно?
| | Ответить
Владимир про ПиМаркет 2015 7.10 [11-05-2015]
Здравствуйте, Алина.
Программа ПиМаркет автоматически считает процент запаса товаров относительно количества в остатке к последнему поступлению. Другие возможности программы по планированию закупок Вы можете узнать написав в техподдержку support@pimarket.ru
2 | 6 | Ответить
Алина про ПиМаркет 2015 7.10 [18-04-2015]
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность выставлять плановый запас. Чтобы раз в период выводить отчет по закупке товаров, остаток которых приближается или приблизился к указанному минимуму на остатке?
10 | 8 | Ответить
Владимир про ПиМаркет 2015 7.06 [19-03-2015]
А у нас вчера с импортом автозапчастей всё получилось - файл с остатками из 1С загнали в ПиМаркет через "Импорт накладной".
Андрей, Вы в техподдержку ПиМаркет пробовали обращаться? Помогут.
5 | 3 | Ответить