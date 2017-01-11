Asphalt 8: На взлёт – благодаря новому физическому движку, игра стала одной из лучших гонок для Android. Вы можете сесть за руль одного из 140 автомобилей (включая эксклюзивные Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX и Pagani Zonda R) и стать победителем в 9 разных уголках планеты (Венеция, Французская Гвиана, Исландия, пустыни Невады и др.).

Мощный саундтрек исполнителей Bloc Party, Mutemath и The Crystal Method отлично подходит для агрессивного вождения. Испытайте 5 уникальных игровых режимов, пройдите большое количество событий и получайте ценные призы за победы в соревнованиях.