Программы для Android » Игры » Гонки » Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Asphalt 8: На взлёт для Android

Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для AndroidОписание   Скачать Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для AndroidСКАЧАТЬ (43,09 Мб) Скриншоты Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для AndroidСкриншоты (15)   Статистика Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для AndroidСтатистика   Отзывы о Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для AndroidОтзывы (2)  
Оцените программу!
3.91 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 3.91 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Asphalt 8: На взлёт – благодаря новому физическому движку, игра стала одной из лучших гонок для Android. Вы можете сесть за руль одного из 140 автомобилей (включая эксклюзивные Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX и Pagani Zonda R) и стать победителем в 9 разных уголках планеты (Венеция, Французская Гвиана, Исландия, пустыни Невады и др.).

Мощный саундтрек исполнителей Bloc Party, Mutemath и The Crystal Method отлично подходит для агрессивного вождения. Испытайте 5 уникальных игровых режимов, пройдите большое количество событий и получайте ценные призы за победы в соревнованиях. 

 

 

Что нового в Asphalt 8: На взлёт 2.8.0n для Android?
  • ЧЕМПИОНАТ McLaren: Впервые в истории Asphalt - гоночные автомобили McLaren! Выберите одного из этих красавцев и примите участие в тестовом кругосветном пробеге.
  • НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: 8 новых спидстеров, включая Aston Martin Vulcan.
  • НОВЫЕ АКЦИИ: Готовьтесь к новым акциям Эндуро и R&D! Участвуйте в них и получите шанс выиграть Chevrolet Impala и Arash AF10.
Скриншоты Asphalt 8: На взлёт:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 9 556
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки

Отзывы о программе Asphalt 8: На взлёт

Жека про Asphalt 8: На взлёт 1.7.0k для Android [15-01-2015]

Капец негде не могу скачать майнкрафт на леново
| 1 | Ответить

Тимофей про Asphalt 8: На взлёт 1.4.1e для Android [12-08-2014]

Лажа полная. Скачал, установил, запускаю... а вот вам фигушки! Купите лицензию!
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Battery Doctor

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

 
 